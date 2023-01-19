3縣市低溫！春節連假僅1天回溫　初三寒流剩6℃

▲除夕至年初一冷空氣減弱，氣溫回升。（圖／中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

今天大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，白天起冷空氣略減弱，北台灣仍偏冷。小年夜到除夕清晨，東北季風略微增強，除夕至年初一冷空氣減弱，氣溫回升。不過初二有另一波強冷空氣南下，初三、四達「寒流」(台北測站≦10度)的機率高，平地最低氣溫將下探6度，高山有降雪機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(19)日大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；新竹以南晴時多雲。白天起冷空氣略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部11至19度，中部10至25度，南部11至26度，東部13至25度。

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▲南投、雲林、金門低溫特報。



小年夜(20日)至除夕(21日)晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降，低溫變化不大；水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕至年初一(21、22日)冷空氣減弱，氣溫回升，為短暫空檔；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，各地白天舒適、早晚偏涼微冷。

年初二至初四(23至25日)另一波強冷空氣南下，氣溫逐日下降，初三、四達「寒流」(台北測站≦10度)的機率高，平地最低氣溫將下探6度，高山有降雪機率。年初五、六(26、27日)冷空氣逐日減弱，氣溫回升。初七(28日)又有一波相對較弱的冷空氣南下，影響程度待觀察。

▼左圖：19日4：20真實色雲圖顯示，迎風面雲層較多。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波大多在東部海面。右圖：4：30累積雨量圖顯示，大台北東側、宜蘭局部短暫降雨，花蓮山區零星飄雨。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）