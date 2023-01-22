跨洋贈書203冊　游錫堃曝立陶宛漢學圖書館「像解嚴前」

▲游錫堃搜羅203本台灣相關書籍，贈與立陶宛台灣漢學資源中心。（圖／立法院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃去年7月訪問立陶宛時，訪問當地維爾紐斯大學的「台灣漢學資源中心」，不過，卻發現館藏沒有台灣觀點的書籍，因此返國後贈與203冊台灣歷史、民主轉型的書冊，目前書冊仍在海運途中。他形容，「就像解嚴之前的台灣圖書館」，看不到台灣歷史，只有漢學書籍，所以他立即表達願意贈書的想法。

游錫堃分享，當時參訪維爾紐斯大學漢學圖書館時，發現沒有紀錄台灣故事、歷史、文學的書，即使有也是黄帝堯舜、禹湯、文武周公「道統」之下，或如老子、儒家等相關書籍，因此返國後即決定搜羅與台灣民主文化、政治相關的書籍，跨洋贈與該中心。

在203本贈與台灣漢學資源中心的書籍中，包括紀錄二二八事件的歷史書籍、攸關民進黨創黨歷史的《衝破黨禁1986》、暢銷歷史書《成為台灣人》、《看得見的台灣史》等都入列，立法院秘書處還特別前往舊書攤「挖寶」，贈與如《保密局台灣站——白色恐怖史料彙編》等絕版書籍。

游錫堃分享，立陶宛對台灣非常關注，除了書籍外，也希望從其他面向了解台灣，對於台灣的料理也表達關心，例如有國會議員在餐敘間主動談及，現在他們都不去吃中國餐館，但立國並無台灣餐館，所以返國後他亦聯繫雙北市餐飲公會，未來若立陶宛舉辦招商說明會，也能邀約對插旗海外的餐飲業者參與。