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品牌酒店式公寓超夯　台中頂級建商攻高端客層連蓋４棟

▲品牌酒店式公寓正流行，專業團隊提供細緻服務，令人稱羨。（圖／雙橡園開發提供）

▲品牌酒店式公寓正流行，專業團隊提供細緻服務，令人稱羨。（圖／雙橡園開發提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

品牌酒店式公寓正風行全球，包括文華東方、四季酒店、麗思卡爾頓等頂級品牌更成為國際富豪爭相入住的首選，台灣如今也已有5間品牌酒店式公寓，除了台北文華東方進駐的「文華苑」，台中的雙橡園開發則憑藉著「豪宅品牌開發商」的優勢，結合頂級飯店、高端餐飲、專業健身等完整打造雙橡園式酒店御邸，迄今已有4棟建案落成，專業團隊進駐所達到的細緻服務，最受到層峰人士的青睞。

▲▼ 。（圖／雙橡園開發提供）

位於台北的「文華苑」是亞洲第一棟、全球第十三棟由文華東方酒店管理的酒店御邸，除了有宴會交誼廳、空中花園、泳池、健身中心等公設，還可享受24小時豪宅管家服務，包括禮賓接待、私人派對規劃、工程維修、家務清潔等，另外提供餐飲外燴、酒店餐點外送，住戶也享有等同於文華東方酒店的VIP會員禮遇。

而中部的雙橡園式酒店御邸引進頂級餐飲團隊進駐，提供一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動等細緻服務，例如婚宴嫁娶、小孩抓周、生日派對或親友宴席，住戶只要提出活動需求，團隊即可依預算和主題，提供完美服務，品質深獲住戶青睞。

根據全球最大房地產諮詢公司及代理商之一的萊坊（Knight Frank）2022年最新統計，擁有品牌飯店式管理的酒店御邸與條件相仿的一般豪宅相比，價格高出25%以上，在亞洲部分城市甚至高達32%，此外，萊坊針對全球近1000名的主要國際買家進行調查，有39%的買家願意住進這類具備飯店式服務的品牌公寓，並支付相對應的溢價，尤其以大洋洲的45%及亞洲的43%意願最高。

當然管理費也高達嚇人，以最具指標性的英國倫敦海德公園一號最貴戶，每月管理費高達4800元英鎊，一年的管理費就要57560英鎊。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，頂尖消費力族群大多具有國際經驗與視野，對於居住品質及生活感非常重視，像品牌酒店式服務公寓「THE RESIDENCES」這樣的頂級產品，在國外已行之有年，受歡迎的程度及溢價的價值，也深獲市場認同，未來軟服務預料將成為頂級豪宅發展的核心趨勢之一。

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