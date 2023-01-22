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真有專人送餐到桌？麥當勞親解「4大疑問」　糖醋醬沒分酸甜度

記者蕭筠／台北報導

這些麥當勞的「小秘密」、「隱藏版服務」你們知道嗎？像是麥當勞的糖醋醬竟然傳聞有分5種酸甜度、自助點餐機也能客製化餐點等，《ETtoday新聞雲》也搜集「4大疑問」，並找來業者親自解惑，結果可是讓人超意外。

▲▼麥當勞親解「4大疑問」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞親解「4大疑問」了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼麥當勞親解「4大疑問」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞打臉糖醋醬最下方的數字及符號並不是以酸甜度區分。

●糖醋醬藏「神秘編碼」還有5種酸甜度嗎？
沒有！麥當勞表示糖醋醬包裝上印製的數字單純是製造廠內部檢核碼，方便作為製造廠辨識管理之用，與規格、風味顏色無關。

▲▼麥當勞親解「4大疑問」。（圖／記者蕭筠攝）

▲自助點餐機有提供送餐到桌服務。

●自助點餐機「送餐到桌」可以使用嗎？
可以！麥當勞表示，2018年就推出「數位自助點餐機」，同步提供「送餐到桌」服務，消費者在點餐機點選完餐點後可以選擇「送餐到桌」服務，並輸入點餐機旁的號碼牌，且若是在櫃檯點餐也能告知服務人員有「送餐到桌」之需求，服務人員也會提供號碼牌，完成付款後完全不用等侯取餐，可直接至用餐區找位置，並將號碼牌置於桌面，最後就會有專人協助送餐。

▲▼麥當勞親解「4大疑問」。（圖／記者蕭筠攝）

▲自助點餐機也能客製化餐點。

●自助點餐機「可以客製化」嗎？
可以！除了一般點餐，麥當勞數位自助點餐機還可支援客製餐點，選好餐點後按下「變更」即可客製；無論去冰少冰、多醬少醬、不要洋蔥生菜，或想幫喜愛的配料增量，甚至多加購一塊麥香魚或多一塊肉，點餐機都能完成。

▲▼麥當勞親解「4大疑問」。（圖／記者蕭筠攝）

▲水果袋在菜單上的點心系列就能看到。

●「水果袋」算隱藏版美食？
不算！麥當勞表示水果袋是菜單長期供應的點心品項。

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