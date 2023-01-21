16歲少年罹罕見失眠症慘死　病程變化超迅速！一確診最多只能活3年

▲俄羅斯一名16歲少年罹患致死性家族失眠症11個月後不幸病逝。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名16歲少年不幸罹患罕見疾病「致死性家族失眠症」（FFI），與之鬥爭11個月後，於1月18日在家中病逝。這是一種目前無藥可治的絕症，病人通常發病後，最多只能再活3年。

據《每日星報》報導，這名少年在2022年2月因身體出現異樣，不時恐慌發作，而到醫院就診，不過醫師當時並未查出問題，僅為他進行普通治療。不久後，他的四肢開始衰弱，晚上也難以合眼入眠，進而出現嚴重精神問題，最後才在2022年底確診患上致死性家族失眠症。

致死性家族失眠症是一種罕見的家族性體染色體顯性遺傳疾病，患者染病後一開始會出現日益嚴重的失眠狀況，還可能因此產生恐慌、偏執、恐懼等症狀；病情較嚴重的病患還可能會出現幻覺、無法入睡，體重急速減輕，甚至失智、對外界刺激沒有反應、麻木或陷入昏迷等症狀。

目前這種疾病是一種絕症，不僅無法被治療，而且病人通常在發病後7到36個月就會病逝。報導稱，俄羅斯這名少年在過世前一個月，甚至喪失了吞嚥能力，以至於他的父母只能用管子給他餵食食物。他在與病魔抗爭了11個月後，於1月18日在家中逝世。