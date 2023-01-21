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小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

▲小年夜點外送！串燒被偷吃「咬法超挑釁」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲像是吃剩的串燒。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名正妹孕婦小年夜點外送，足足等了1個半小時就算了，怎料點的一袋串燒，幾乎都被咬掉一大口，錯愕的她連忙向平台反應。對此，網友們也驚呼太誇張，「這樣我會整袋丟掉」、「好噁心」。

苦主在「爆廢公社二館」發文提到，「這單等了1個半小時不打緊，過年大家都點餐，我可以等，但是被外送員偷吃真的很扯。」

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回顧昨晚，當時餐點一到，原PO就將它拿上樓，結果打開紙袋，香腸被咬一大口、肉串剩3分之1、雞心也少了1顆，她不禁苦笑，「真的很餓我可以請你吃，但不要欺負孕婦麻，我很餓欸！」

孕婦強調，已向平台反應此事，但還未得到回覆，「還有不要再說是不是被管理員、保全、鄰居或狗狗貓貓吃的了，我是到了馬上拿的，就在我眼前到的，真的沒人碰過，我不太相信店家會偷吃，所以不責怪店家，他要吃自己食材那麼多，幹嘛吃客人的？」

對此，網友們紛紛直呼，「這真的好離譜」、「反應後可整筆退費」、「是以為咬一口沒有人會發現嗎？」「到底是多餓多窮，這絕對爛咖」、「為什麼不吃完啦」、「吃成這樣就太刻意了，感覺不是很單純」。

另外，也有不少人持中立態度，直言「既然這麼肯定是外送員吃的，怎麼不報警？」「這...我不覺得外送員會偷吃，更別說吃這麼明顯耶」、「幹嘛咬剩一口留底給買家看？」「希望會得到回覆」。

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