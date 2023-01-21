股神巴菲特也盛讚！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告 

▲投資就是一種投機？！經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告，幫你的2023開啟投資運。（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／綜合報導

巴菲特：「他是我所認識的人之中，創下最佳長期投資紀錄的一位。」到底是誰讓股神巴菲特盛讚？想了解投資的藝術？菲利浦．凱瑞特說：「所有的投資都是投機！」但是總有人能在投機的過程中，比其他人在市場上停留得更久，經歷數十個熊市與牛市後的投資忠告，幫你的2023開啟投資運。

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作者：菲利浦．凱瑞特

譯者：呂佩憶、吳慧珍

摘自：商周出版《投機與投資的藝術：巴菲特盛讚的最佳長期投資者，歷久不衰的投資經典》

●精選書摘

股票如何「支撐股價」？

以融資買進股票的可能獲利中，有一種要視股利殖利率與借款利率之間的利差而定，所以投機者操作股票追求獲利時，要視貨幣市場的狀況而定。如果貨幣市場利率上揚到某個程度，讓投機者即使買進穩健的配息股票也無法獲利時，就必然會退場。問題在於，這種投機操作扮演的角色究竟有多少？也許很少投機客願意以5%的利率融資，然後買進殖利率8%的股票，就只是為了賺取股利收益和利息費用之間的差價。一般交易者除非認為股價很可能上漲，否則就不會買進股票。另一方面，如果交易者非常相信股價會上漲，甚至願意支付高達10%的融資利率。1929年夏季，成千上萬的交易者就是抱持著這樣的想法。當股利收入超過利息支出時，投機者對股票能支撐股價的信心會較強；而當利息支出超過股利收益時，投機者就會信心不足。如果股票漲到較高的價位，導致新買進的股票收到的股利收入，已不足以支付融資的利息時，或是當利率上升到讓買盤退縮，投機者的信心就會不足。只要市場趨勢稍微出現反轉下跌的跡象時，精明的投機者就會考慮賣出。一旦精明的投機者考慮賣出最後的持股，通常也就表示多頭市場即將告一段落。

原因或巧合？

利率波動是否會造成股價變化，無論理論經濟學家多關心這個問題，股票投機者並不是很想知道答案，答案可能是不會。其實，如果這兩種現象是某些其他原因造成的結果，對本章的主題而言毫無差別。假設貨幣市場並未「造成」證券價格變動，但是有充分的證據顯示，利率上升的同時，股價經常會下跌；而利率下降後，股價通常會上漲，因此股票投機者就必須研究貨幣市場。

季節性變化

接下來，我們必須解釋統計學家最喜歡的兩個名詞，分別是「季節性變化」（seasonal variation）和「長期趨勢」（secular trend）。季節性變化不必多做說明，很容易就能了解。每位家庭主婦都熟悉雞蛋價格的季節性變化，人們對雞蛋的需求是固定的，但母雞才不管人類在這方面的固定需求，牠們是隨著季節更迭而改變產蛋的結果，因此就會造成蛋價的變化。貨幣市場的季節性變化是否為自然現象，乍看之下並不明顯。在銀行工作的人都知道，利率通常在夏末或秋季開始上揚，然後在冬季達到高峰。隔年1月，因為企業普遍想要清償債務，盡可能交出亮眼的全年財報，所以利率會突然下降。到了春季，利率又會出現季節性的上升趨勢，在3月達到高峰，然後又慢慢降到6月的全年低點。

聯準會的影響

過去利率的季節性變化，比現在來得更明顯。在成立聯準會之前，美國的貨幣制度可說是完全沒有彈性。當時美國的貨幣包括黃金、輔幣、按照黃金和白銀存量發行的票券、美國紙幣，也就是美鈔和某些政府公債十足擔保的銀行票券。只有在黃金開採出來並鑄成金塊後，才能擴大貨幣供給額。銀行的信用顯然也沒有彈性，因為法律規定銀行必須維持最低法幣準備。因為這樣的制度，每隔十五年至二十年，美國的貨幣供給就會變成不夠經濟擴張，然後產生恐慌，利率也會暫時上漲到無法控制的程度。聯準會在1913年成立，終於取代這種奇怪的制度，現在全美各地有12家地區性聯邦儲備銀行，每家儲備銀行都有權對其管轄地區的會員銀行發行聯邦準備票券，而會員銀行則是用客戶的票據或政府公債作為擔保品來貼現。有了這個制度，聯準會就可以視經濟的需要進行調整，靈活提供資金。一旦經濟榮景發展到失控，聯準會就可以提高會員銀行的重貼現率。此舉不只會提高借貸成本，進而抑制投機性的借貸，也會對整個商業運作構成重大的心理影響。理論上，現在應該不再有利率的季節性變化，因為美國的貨幣供給可以視景氣的需要進行擴張或緊縮。但是其實季節性變化仍然存在，幅度大約只有1913年以前的一半。

★本圖、文經商周出版授權，摘自《投機與投資的藝術：巴菲特盛讚的最佳長期投資者，歷久不衰的投資經典》