　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

▲▼付錢,結帳,錢包,AA制。（圖／Pixabay）

▲情侶約會外出吃飯、遊玩，錢該怎麼付，相關話題經常引起網友熱議討論。（示意圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

當情侶開始交往，甜蜜約會的同時，不免也會遇上結帳該由誰來買單的問題，有人認為雙方共同平分花費，「AA制」可以解決尷尬的金錢問題，但也有人不認同，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「情侶AA制」相關話題，整理出正反意見觀點。

從相關話題討論中，部分網友認同AA制的原因之一是重視「感情地位對稱」，有人發文分享自己在交往上的心路歷程，提到「AA制其實是一種彼此尊重和地位平等的代表」，認為情侶雙方有共同付出，才能得到平等的尊重；也有人舉例「被請客可能會不好意思拒絕」，表示「吃人嘴軟」，在約會時因為是對方出錢，就沒有底氣去拒絕無理的要求或踰矩行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友支持AA制可以減少經常出錢一方的「經濟壓力」，並指出如果總是由其中一方掏錢買單，長期下來會形成不小的包袱，引起其他人贊同留言「男女都AA制，男生也可以減輕財務壓力」。另外，雙方也可以「避免金錢成為負擔」，就有網友透露，曾經因為戀愛時都讓對方請客，導致想分手時「說不出口」，認為AA制也是確保不要因為金錢糾紛，讓曾經的濃情蜜意成為相互埋怨清算。

網友對「情侶AA制」正反意見觀點（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友對「情侶AA制」正反意見觀點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

不認同AA制的人則提到「計較太多容易消磨感情」，有過來人說自己以前與另一半履行AA制，卻因為算得太清楚而被認為死板、計較，最後分手收場，表示僅管有共識要一起負擔開銷，但也沒必要錙銖必較。也有網友指出由於「雙方收入與消費水平不同」，如果要完全平分花費就需要遷就對方，例如可能發生沒錢的一方得硬著頭皮花錢吃大餐、或是有錢的要委屈自己吃路邊攤等狀況，認為「分攤支出可以更有彈性」，像是「我請吃飯，你請電影」，或是這次自己買單，讓自己跟另一半有理由創造下次約會機會等解決方法，不用斤斤計較的同時，也能增加甜蜜的相處時光。

ET快訊
賽車手公路狂飆　路邊驚見光屁「活春宮」影片曝
過年哪個習俗最該廢除？　網秒選這點：根本陋習
小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞
前AV女優揭秘！為何普通女性想入行拍A片　有4個理由
蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻！　出賣1張無碼照
小甜甜年後離婚官司開打！　親吐「36字下一步」
兒科醫感染諾羅「狂瀉睡馬桶旁」　3症狀示警：咳血快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

邁入第39年「去丹丹漢堡都點什麼？」　1套餐夯爆：唯一支持

高雄蝦皮店到店　小年夜「門口1景象」嚇壞他！網笑：領發財金嗎

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

邁入第39年「去丹丹漢堡都點什麼？」　1套餐夯爆：唯一支持

高雄蝦皮店到店　小年夜「門口1景象」嚇壞他！網笑：領發財金嗎

赴陸6年…歐陽娜娜回台灣甜喊：sweet home！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

樂天桃猿農曆年前完成8成球員談薪　陳俊秀還在談

過年大吃大喝別忘要運動　初二起國民運動中心恢復營業

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

經典賽／楚勞特自認國際賽菜鳥　期待交手台灣等各國球風

速度與激情！賽車手公路狂飆　路邊光屁「活春宮」肉慾擋不住

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

過年前「家裡淹水」家具壞光！男氣炸：再流就提告　警30秒堵他嘴

侯友宜化身「侯主廚」暖心煮年菜　切菜備菜一條龍完成這款雞湯

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

生活熱門新聞

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

BMW X6「鬼切超車」急停突開後車廂！　驚見1物全笑傻

更多熱門

相關新聞

水泥車違規左轉害死情侶　司機下場曝

水泥車違規左轉害死情侶　司機下場曝

新北市板橋區環河西路2020年間發生奪命車禍！一輛水泥預拌車違規左轉，導致騎著重機的陳男、張女情侶檔，煞車不及雙雙撞進車底慘死，家屬接到消息崩潰，陳母更朝肇事司機6度崩潰哭吼「還我兒子來」。事後涂姓司機被依過失致死罪判刑1年8月，檢方認為量刑過輕上訴，高院改判2年6月，最高院將涂男上訴駁回，全案確定。

跟女友吵架關你屁事　好心男關切反遭3人暴打

跟女友吵架關你屁事　好心男關切反遭3人暴打

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

姊買沐浴乳自己用逼弟付錢！遭拒後2句回嗆引眾怒

姊買沐浴乳自己用逼弟付錢！遭拒後2句回嗆引眾怒

情侶過年吃飯！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

情侶過年吃飯！「這1行業」屌打富二代　長輩秒認可

關鍵字：

情侶交往AA制付錢出錢

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面