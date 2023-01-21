一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

▲情侶約會外出吃飯、遊玩，錢該怎麼付，相關話題經常引起網友熱議討論。（示意圖／Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

當情侶開始交往，甜蜜約會的同時，不免也會遇上結帳該由誰來買單的問題，有人認為雙方共同平分花費，「AA制」可以解決尷尬的金錢問題，但也有人不認同，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「情侶AA制」相關話題，整理出正反意見觀點。

從相關話題討論中，部分網友認同AA制的原因之一是重視「感情地位對稱」，有人發文分享自己在交往上的心路歷程，提到「AA制其實是一種彼此尊重和地位平等的代表」，認為情侶雙方有共同付出，才能得到平等的尊重；也有人舉例「被請客可能會不好意思拒絕」，表示「吃人嘴軟」，在約會時因為是對方出錢，就沒有底氣去拒絕無理的要求或踰矩行為。

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也有網友支持AA制可以減少經常出錢一方的「經濟壓力」，並指出如果總是由其中一方掏錢買單，長期下來會形成不小的包袱，引起其他人贊同留言「男女都AA制，男生也可以減輕財務壓力」。另外，雙方也可以「避免金錢成為負擔」，就有網友透露，曾經因為戀愛時都讓對方請客，導致想分手時「說不出口」，認為AA制也是確保不要因為金錢糾紛，讓曾經的濃情蜜意成為相互埋怨清算。

▲網友對「情侶AA制」正反意見觀點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

不認同AA制的人則提到「計較太多容易消磨感情」，有過來人說自己以前與另一半履行AA制，卻因為算得太清楚而被認為死板、計較，最後分手收場，表示僅管有共識要一起負擔開銷，但也沒必要錙銖必較。也有網友指出由於「雙方收入與消費水平不同」，如果要完全平分花費就需要遷就對方，例如可能發生沒錢的一方得硬著頭皮花錢吃大餐、或是有錢的要委屈自己吃路邊攤等狀況，認為「分攤支出可以更有彈性」，像是「我請吃飯，你請電影」，或是這次自己買單，讓自己跟另一半有理由創造下次約會機會等解決方法，不用斤斤計較的同時，也能增加甜蜜的相處時光。