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大陸 大陸焦點 特派現場

小米同時研發兩款電動車　第一款價格位於117萬至135萬間

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米宣布跨入汽車領域一直受到關注，最近又傳出正同時研發兩款電動車，第一款的價格位於26萬至30萬元人民幣（約117萬至135萬元新台幣）。

根據《晚點AUTO》報導，小米第一款車為中型溜背式轎車（內部代號Modena、摩德納），將分為低配、高配兩個版本，低配版價格位於26至30萬區間、高配版35萬元（約157萬元新台幣）以上。

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

報導提到，低配版本基於主流的400V 平台，搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池，與2021 款理想ONE 的技術路線一致。高配版本基於800V 高壓平台，搭載寧德時代的麒麟電池，智能駕駛方面搭載英偉達Orin X 芯片，配置激光（雷射）雷達，算法由小米自研。

另外，也有知情人士透露，小米還在研發第二款量產車（內部代號Le mans、勒芒），計劃2025 年推出，與前面提及的「摩德納」同平台，但電驅動系統為三電機，電控軟件由小米自研。

小米創辦人雷軍2021年時曾透露，小米的造車進展「超預期」，預計2024年上半年正式量產。另外，依照規劃，小米汽車的工廠分兩期建設，一期預計2023年6月竣工；二期計劃2024年動工，2025年完建。

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關鍵字：

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