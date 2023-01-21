韓國男同志軍人淫亂斜槓！營區手機經營「同性色情按摩」 14人同行

▲南韓一名服役中的軍人在營區內用手機經營同性色情按摩。（示意圖，非當事人／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍隊服役在過去禁止使用手機，不過一名在美國陸軍附編韓軍（KATUSA）服役的23歲韓姓上兵幾乎可以稱得上是「時間管理大師」，無論在外出、外宿、休假，甚至是在部隊都能透過手機掌握同性性交易，他與另名同夥人在首爾江南市區經營同性色情按摩，期間長達一年。

根據韓媒《中央日報》，南韓國會議員金學容指出，在KATUSA服役中的23歲韓姓上兵與21歲的同夥人裴某，一起在首爾市江南區論峴洞租下3處住商混合公寓，親自經營提供男同性戀「特殊服務」的色情按摩會館，韓某從2016年4月進入部隊服役後，該年10月起開始經營，直到2017年9月才東窗事發。

金學容表示，議員室在檢討收到的舉報事項後，認為真實性頗高，因此委託國防部調查本部偵辦，最後韓姓上兵才在接受陸軍憲兵隊關係人調查時坦承大部分的犯罪事實。

南韓國防部調查本部與陸軍憲兵隊關係人士指出，由韓姓上兵所親自經營的按摩會館大多從事男同性戀之間的色情按摩與類似性行為、甚至是肛門性交，除了韓姓上兵與共同經營的合夥人裴某以外，還有16名被稱為管理師的男性師傅。

韓姓上兵過去以來，無論是外出、外宿、休假，甚至是人在部隊內，都能夠輕易透過手機文字訊息向按摩會館的男師傅們下達指令，同時還與顧客們藉由文字簡訊或軟體對話親自聯絡。

針對韓姓上兵如此敗壞社會倫理的行為，金學容表示，「現役軍人忘記自己的本份，親自經營非法的男同性戀者性交易場所，顯示出我軍渙散的軍紀。」