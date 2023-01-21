初一早餐別吃「1食物」！當心窮整年　14禁忌勿踩雷

▲大年初一有諸多禁忌要遵守，才能趨吉避凶。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初一是農曆新中最重要的一天，新年之始必須要討吉利、沾喜氣，才能趨吉避凶，平安度過一整年。除了祭拜神明和祖先之外，有些傳統習俗還是要避免踩雷，以下整理出14項初一禁忌，一起來看看！

一、早餐忌吃稀飯、開葷

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傳統社會普遍存在「稀飯是給窮人吃的」，若在初一一早就吃稀飯，恐怕來年會窮整年。而早餐也盡量避免吃葷食，俗話說：「初一早吃菜恰贏吃全年齋」，吃素以示對神明的尊敬。

二、忌借貸行為

「欠錢不能欠過年」，相信這句話大家都耳熟能詳，欠過年除了影響財運，也使自己背負財務壓力，最好是在過年前就能還清。至於借錢給他人，也是要避免，「初一借了別人錢，一年四季靠外援」，初一借錢給他人，恐讓財產外流一整年。另外，討債更是絕對要避免，否則一整年的錢財都可能流光光。

三、忌回娘家

新年第一天，出嫁的女兒回娘家會有「把娘家吃窮」的含意，加上已經成為別人家的媳婦，婆家在過年期間也會有客人上門拜年，媳婦要幫忙接客，因此回娘家要等到初二或初三。

四、忌叫人全名或催起床

初一一早最好不要催促他人起床，更不要直呼名諱，習俗上認為，大年初一催促他人或是被催促來年都會變得匆忙，有被逼迫的感覺。初一可以睡到自然醒，但不要睡懶覺或賴床，新年第一天懶散，恐影響來年運氣，最好還是打起精神出門走春，感受年味迎接新的一年到來。

▲初一千萬別催人起床，也不要直呼名諱。（示意圖／取自免費圖庫 Pexels）

五、忌煮新飯

正月初一這天有「不煮飯」習俗，不能重新煮一桌新菜，除夕夜最好多煮一點飯，將年夜飯留到新年，以象徵「年年有餘」。

六、忌燈全關

許多人會在新的一年到廟裡點光明燈，象徵新的一年充滿著光明和希望，大年初一家中維持開燈狀態，有照亮嶄新一年的含意，因此晚上不要將燈全部關掉，若是家裡有供奉神明，更是千萬要避免，否則恐讓來年都籠罩在黑暗，影響前途。

七、忌使用尖銳物品

尖銳物品包含針線和刀具，意味未來將有許多紛爭，甚至受傷的風險，而剪刀等刀具有「破」的意涵，將來恐與人發生紛爭或遇到破財之事。

八、紅包及送禮忌單數

傳統觀念「好事成雙」，除了紅包一定要雙數，送禮亦然，禮盒內的物件也都是雙數，例如8入、12入。不過還是要避免出現「4」，多數長輩還是相當忌諱與「死」同音。

九、忌讓人從口袋掏東西

過年期間衣物的口袋不要被他人伸進去拿東西，意味著來年「錢財被人掏光」。

十、忌打破東西

不論是否逢年過節，「破」在錢財或安危上都有不祥之意，特別是過年期間要更加謹慎。如果真的不小心打破碗盤，務必要將碎片放進紅色紙袋中，直到初五再丟掉，象徵「碎碎（歲歲）平安」。

十一、忌洗頭洗澡和洗衣

古人認為，在正月初一早上盥洗身體，會將財富沖走。而初一、初二正是水神的生日，洗衣服需要大量用水，因此等到初三再洗也不遲，以示對水神的尊重。

十二、忌掃地和倒垃圾

新年初一到初五期間千萬別使用到「掃把」，要清理垃圾可以用手撿，用掃把清理會象徵將財氣掃地出門。

十三、忌吵架或打罵小孩

過年過節還是多說吉祥話，與人發生爭端本就該避免，如果小孩調皮搗蛋，還是要忍住先不要教訓，以免來年家中招惹官訟事非。

十四、忌殺生

年菜少不了大魚大肉，不過新年殺生恐怕會惹上血光之災，所以年菜最好在農曆年前準備完成，避開在新年第一天殺雞、殺鴨。