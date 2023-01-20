矢板明夫從「下架螺絲粉」看見3問題　強調2023必要小心大陸滲透

▲螺絲粉專賣店「小螺波」的螺絲粉。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

記者江采蓁／綜合報導

近期有款大陸螺螄粉食品進口到台灣，上面疑似印有統戰標語，經濟部長王美花17日表示，這款螺絲粉本來就沒有准許進口，不管是實體通路或是電商都會要求下架。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫提出從「下架螺絲粉」事件看到的三個問題，並指出2023年是台灣的各政黨準備總統大選的一年，中國一定會動用各種方法，對台灣進行滲透、企圖影響台灣民眾的想法。

矢板明夫19日提到自己去吃一家叫「小螺波」的螺絲粉專賣店，他接著談到，對於是否應該禁止中國產的「螺獅粉」食品，自己是堅決支持下架的，但他並不是「逢中必反」，也不想妖魔化螺獅粉，他想向大家介紹的是，在台灣一樣可以吃到合法、安全的螺獅粉。他也指出從「下架螺絲粉」事件可以看到三個問題。

矢板明夫表示，第一，這麼多的中國食品，沒有通過台灣的食安檢查走私到台灣，是政府的嚴重失職，他認為，這是和每一個台灣人的健康息息相關的食安問題，應該好好反省，防止再次發生；第二，中國產的「螺獅粉」的外包裝上印有「我是中國人」等文字，就算是中國對台灣展開的文宣戰，能發揮的作用也不會很大。但是，他指出，如果長年有大量的文宣品，通過商品包裝等方式，源源不斷地湧入台灣市場，就有可能產生效果。確實有必要在這方面加強管理。

矢板明夫指出，第三，中國近年來用完全站不住腳的理由禁止台灣的鳳梨、石斑魚等漁農產品進口，向台灣發動了貿易戰。但台灣一而再、再而三地忍氣吞聲，沒有採取任何報復行動，他認為，這樣會助長中國欺負台灣的氣焰，「所以，或許可以尋找一個機會，針對一些對台灣實質影響不大的項目，進行對中國的反制。」

矢板明夫最後強調，2023年是台灣的各政黨準備總統大選的一年，中國一定會動用各種方法，對台灣進行滲透、企圖影響台灣民眾的想法，一定不能掉以輕心。