情侶「火車便當」騎機車　妹子雙腳夾緊還忘情熱吻

▲印度一名機車騎士騎車載女友時，女友竟像無尾熊一樣跨坐他身上。（圖／翻攝自YouTube／ndian Journo）

文／鏡週刊

熱戀的情侶總是難分難捨，但如果連騎車時採「火車便當」體位面對面抱緊緊還熱吻，在一旁的用路人眼中可能就是馬路三寶了！

印度當地媒體報導，一對情侶騎車行經北方邦（UP）勒克瑙地區（Lucknow）時，竟邊騎車邊熱吻，女方甚至像無尾熊一般面向男友跨坐在他身上，雙腳交纏夾緊男友，沿路穿梭在車陣中，不時還忘情熱吻。

▲機車騎士騎車時，女友正面緊抱他還熱情擁吻。（圖／翻攝自YouTube／ndian Journo）

這種危險騎車行經讓一旁用路人十分擔憂，後方車主也拍下這段危險駕駛過程，影片頓時在社群媒體瘋傳，最後警方介入調查，找到車主逮捕這對情侶，據悉，男車主維奇（Vikki）的機車當場遭沒收，但因女友是未成年少女，目前暫獲釋。

根據記者普萊亞（Priya Singh）表示，維奇不僅可能因在公共場合從事淫穢行為被起訴，同時危險駕駛行為也觸犯機動車法（Motor Vehicle Act），將被懲處。



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