毒章魚風波未平！又出現毒螃蟹　「正直愛潔蟹」毒素3小時麻痺肌肉

記者魏有德／綜合報導

大陸一間火鍋店出現含有劇毒的「藍環章魚」食材，引起外界熱議。毒章魚事件未平息之際，海南文昌一個水產市場又被人發現某攤商在售賣具有河豚、蛤蚌毒素的「正直愛潔蟹」。根據過往案例顯示，吃完螃蟹後3小時內會出現中毒症狀，包括噁心、嚴重的嘔吐和腹瀉等，情節嚴重會導致頭暈、易睏、四肢無力、嘴唇和肌肉麻痺。

▲海南文昌某市場被民眾發現有攤位在售賣含有毒素的「正直愛潔蟹」。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，海南文昌的符先生日前發布視頻（影片）稱，在當地逛集貿市場的海鮮攤位時，發現一個攤位上售賣疑似「正直愛潔蟹」。

符先生表示，之前也不認識正直愛潔蟹，看到有網友發過才意識到，還提醒老闆，「這個螃蟹是有毒的，不能賣啊！但老闆很自信地說每天都在賣，從來沒聽過顧客買回去吃了中毒，老闆還強調這個螃蟹叫胭脂蟹。」

據了解，正直愛潔蟹本身並沒有生產製造毒素的能力，體內的毒素主要來自食物累積，多數的有毒蟹類（以扇蟹科為主）以藻類或貝類為食，當其吃掉含毒的藻類或貝類後，這些毒素就會被累積到體內，以河豚毒素和蛤蚌毒素為主。

文昌市場監管局東郊所所長表示，從來沒聽說過當地有吃螃蟹中毒的事情，「我們這對這種螃蟹不太了解，如果是在禁止銷售的名錄上，肯定是不會讓攤主賣的，會馬上去市場檢查一下。」

大陸一名專門研究蟹類的網紅大V「拍螃蟹的張小蜂」看完影片後也確認，「這就是正直（愛潔蟹）。」