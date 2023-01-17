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火鍋店菜品「豹紋章魚」他問卦能吃嗎？PO圖眾人嚇傻：可毒死26人

▲▼網友吃火鍋菜品中發現藍環章魚。（圖／翻攝自微博）

▲網友吃火鍋菜品中發現藍環章魚。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

微博有網友16日發文詢問稱，在火鍋店菜品裡看到了疑為藍環章魚的動物，問能否下鍋吃？隨後，科學雜誌「博物雜誌」官方微博回覆稱，確為豹紋蛸（藍環章魚）。據悉，藍環章魚會用河豚毒素麻痹獵物，在海洋中屬於劇毒生物之一，被這種小章魚咬上一口能致人死亡。

據《橙柿互動》報導，網友「y1xuan」在微博發文問卦稱，「@博物雜誌，博物博物，火鍋店裡看到的，這是藍環章魚嗎？可以下鍋嗎？在線等，有點急。」

「博物雜誌」隨後回覆，「確實是豹紋蛸（藍環章魚），牠們的毒素是河鲀毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網絡上都有市售章魚裡混入藍環章魚的紀錄，但概率不高，也算是活久見了。」

之後，該貼文瞬間爆紅網路，一票網友立馬趕去該網友留言區，焦急詢問，「博主你還好嗎？沒有吃吧，快告訴店家，這個有毒不能吃」、「這是死神擦肩而過啊！」。之後，該網友回覆，「沒吃沒吃，已經撤下去了。」

▲▼網友吃火鍋菜品中發現藍環章魚。（圖／翻攝自微博）

▲一堆章魚中，混入一隻「豹紋章魚」。（圖／翻攝自微博）

不少網友看後驚呆稱，「原博居然還能認出來，換成我那就是，牛逼還有這種章魚，我立馬炫掉」、「我靠這也太嚇人了」、「草，換我可能已經吃了」、「河鲀毒素不是蛋白質而是生物堿，煮熟不會失活解除毒性，一定要留意」、「阿這，沒點常識命都會搭出去」。

藍環章魚（學名：Hapalochlaen maculosa），隸屬於章魚科，俗稱藍圈章魚，豹紋章魚廣泛分布在日本與澳大利亞之間的太平海域中，是一種很小的章魚品種，臂跨不超過15公分。可以飼餵小魚、蟹、蝦及甲殼類動物，會用很強的毒素（河豚毒素）麻痹獵物。在海洋中，藍環章魚屬於劇毒生物之一，被這種小章魚咬上一口能致人死亡。但這種章魚不會主動攻擊人類，除非牠們受到很大的威脅。

該章魚若對人攻擊後，數分鐘後將會置人於死地，目前在醫學上，沒有可以解毒的方式。據統計，一隻藍環章魚攜帶的毒液量，足以毒死26名成年人。

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