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收長輩紅包！他拆開一看「是單數」秒退回：這是在包白包的

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲紅包。（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

紅包大多會包雙數，像是600元、1200元、2000元、3600元、6000元等，至於可不可以包單數？其實還是見仁見智。近日就有網友發文表示，有個長輩包單數給他，於是他當場要求對方收回，不料事後卻被其他人說無理取鬧。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到近日有個長輩包紅包給他，但一打開就見金額是單數，於是他便果斷退回，「這是單數，是別人在包白包的，請你收回」。

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這席話就讓其他在場長輩不禁直呼「無理取鬧！」不過原PO說，在他的據理力爭之下，該長輩還是把紅包收回去了。事後，原PO也在文中表示，大家不要笑他迷信，先前過年，他因為生意關係與人起口角，結果那一年真的各方面都不順利，有吵不完的架，所以紅包的金額才讓他很介意。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛傻眼表示，「一元復始的紅包，很多人搶著要咧！一元不也是單數，拿的人有事嗎」、「如果包了999999你也退嗎」、「你不要給我！反正只是新台幣，管他多少我都要」、「我有一個長輩永遠只包500元給小孩，收啊！不收就是0」、「自己的問題不要推給別人」、「紅包是對你的一份關懷、祝福的心意，你退回去其實對你沒有比較好」。

還有網友認為，原PO不該當場給長輩難看，「你直接私下退一張小朋友給他就好，幹嘛這麼不給人面子」、「迷信～人家有給就要偷笑了，還在計較單數、雙數，還有居然在長輩面前就拆紅包，還嫌東嫌西的」、「當場要求收回去讓人下不了台而且氣氛也僵，雙方心情也不好，其實真收到的話，就把多的一張拿去投捐款箱或香油錢，還能做功德皆大歡喜」、「包紅包，你當下就給人家打開看？好像不太禮貌」。

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