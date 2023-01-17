好市多1神物吃上癮！「她微波10秒」同事搶分食　千人讚：無限回購

▲2盒「卡士達派」瞬間被嗑光。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

好市多又有隱藏版美食引發暴動了！一名女上班族笑稱，某天下午嘴饞，便把「卡士達派」拿去微波10秒鐘，當下香氣飄散整個辦公室，同事也被引誘而來，整整2盒「卡士達派」被搶光，讓原PO驚呼「這個甜點也太狠了！」文章曝光後，一票甜點控也分享，冷凍、或烤箱10分鐘各有特別口感，「好吃，無限回購！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，日前買了一款邪惡甜點「卡士達派」，某天上班突然嘴饞，便心血來潮拿去微波10秒，結果同事紛紛聞香而來，「不出意外的話，馬上就要出意外...整間辦公室瞬間充滿卡士達的香氣！」

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看著同事各個狂流口水，原PO隨即從抽屜拿出2盒大方分食，一瞬間卡士達派就被掃光了，讓她不禁笑虧「不得不說，這甜點太邪惡了吧！」

該貼文曝光後，引來千名網友推爆，「冰的，加熱過的，都很好吃」、「我還是喜歡韓國版的～日版好膩口」、「我一個下午就可以自己吃掉一整盒」、「看到有人分享加起司吃也蠻好吃的」、「烤箱烤10分鐘也很香」、「我覺得冰冷凍也很好吃，內餡有不一樣的口感」、「好吃，無限回購」、「冷凍後裡面像冰淇淋我超愛」。

不過也有人認為，「蛋糕有點乾，又容易散，內餡也沒什麼特色，不難吃，但也沒多好吃，普普通通」、「這個很好吃，但是我覺得有點甜，大概吃1.5個就會膩了」、「成分有酒，不宜給小孩吃」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

