中華快遞又要罷工！董座承諾：補發「0.5個月績效獎金」

▲中華快遞工會再度發起罷工活動。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

中華快遞企業工會不滿年終獎金較去年減少3到5萬元，於本月11至14日發起罷工投票，同意票比率佔全體會員83%，工會喊話「春節罷工在即」，並提出三大訴求。中華快遞表示，將於1月31日的董事會上討論工會訴求，預計會再補發0.5個月的績效獎金。

中華快遞工會表示，中華快遞公司稅前淨利上億元，公司年前只發了一個月的績效獎金，比去年少了三到五萬元，員工無法好過年，實在忍無可忍。

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工會指出，經過1月11日至14日罷工投票，會員人數173人，領票人數147人，同意罷工及設置罷工糾察線144票，同意票比率佔全體會員83%，罷工案通過。

中華快遞工會理事長陳宏春表示，「罷工投票已過半，我們隨時可以發起罷工，目前罷工時間不確定，約1400家銀行分行受到影響」。

中華快遞董事長薛門騫表示，本月10日已發放兩個月的獎金，包括一個月的年終獎金，及一個月的績效獎金，等到公司財報統計完畢，會再補發約0.5個月以上的績效獎金。

至於工會的訴求，包括包括每年加薪800元、任職較久者應有額外加給調薪、加發1.5個月績效獎金，則須等到本月31日董事會才能討論。