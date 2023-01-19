　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健保科長6天調13萬筆個資！健保署曝原因　「業務最小化」重置調閱權限

▲▼健保署個資外洩案，政風室主任說明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署個資外洩案，政風室主任說明。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署個資外洩疑雲，媒體報導稱謝姓科長107年8月在短短6天內查詢13萬筆資料，健保署政風室今（19）日公布初步調查結果，該查詢係因評估公務員退休金改革所需，屬於正常公務範圍，但政風室主任蔡秀卿也強調，在對全署3000多名員工進行盤點後，以業務所需權限最小化原則，關閉備用帳號查詢權限，但關閉多少帳號則不便透露。

該案件是調查局接獲檢舉，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署長李伯璋說，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡秀卿表示，目前僅先對媒體關心的謝姓科長案進行調查，承保組李姓職員因僅查詢3500多筆數量有限，目前還在了解原因。而謝姓科員業務原本就與承保有關，因此依法發配帳號權限，可依法進行查詢，扣除媒體關注的17萬筆，餘下筆數則分散在13年間查核。至於外界關心的李姓前主秘，則從來沒有查詢的帳號權限。

現階段本署已於112年1月16日完成全署同仁帳號權限使用現狀盤點，以業務所需權限最小化為原則，重新調整權限配置。

蔡秀卿提到，目前相關調查仍在進行中，健保署署本部與6個分區業務組同仁只要涉及承保業務，都有查詢民眾資料權限，但開放查詢種類各有不同，此次內部調查已重新檢視同仁權限，以業務所需權限最小化為原則，重新調整權限配置，但不方便透露關閉人數。

健保署表示，本署為資通安全A級機關，向來極為重視資訊系統安全管理，已推行資通安全管理制度ISMS多年，並通過國際資通安全管理標準ISO/IEC 27001：2013資安認證合格獲有效資安證照，每年辦理2次內部ISMS稽核作業及委託公正第三方進行2次外部稽核等，網路採內外網實體隔離政策，內部網路禁止與Internet連接，內部各資通系統皆有嚴密的權限管控，收入面及支出面的個人查詢Log檔，會完整保存查詢紀錄，供日後稽核管控等，健保署虛心接受外界各項建議，整體資安架構及機制我們將持續強化，持續優化我們的資訊安全及人員管理，以保護全民健保資料。

ET快訊
上半年努力泡湯！她請育嬰假「年終全沒了」　2字關鍵戰翻
最猛出國潮！　順利搭機要掌握「6件事」
「有小三小王」這生肖慘了！　命理師點名它：今年最大苦主
「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民　台大醫學生已休學
紅包12大地雷別踩！　「直式、橫式」差很大
LIVE／6千元何時發？最新時間曝　紅包最新行情一表掌握
外送員660張「百元偽鈔」到處換錢！　已流入市面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內閣改組前夕！春節疏運視察喊卡引揣測　王國材親回「原因曝光」

SMA罕病藥「2藥廠願降價」！增至200人受益　共擬會通過5月前生效

「有小三小王」這1生肖慘了！命理師也點名它：是今年最大苦主

最猛出國潮！民眾「買不到車票」要早半天到機場　搭機掌握「6件事」

妹子突收到1包裹！才知男友包養40歲熟女　看「曖昧對話」氣到乾嘔

健保科長6天調13萬筆個資！健保署曝原因　「業務最小化」重置調閱權限

台灣工藝文化園區變超大禮物盒　推工藝行春．旅物SHOP活動

「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民　台大醫學生已休學！原因曝光

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

內閣改組前夕！春節疏運視察喊卡引揣測　王國材親回「原因曝光」

SMA罕病藥「2藥廠願降價」！增至200人受益　共擬會通過5月前生效

「有小三小王」這1生肖慘了！命理師也點名它：是今年最大苦主

最猛出國潮！民眾「買不到車票」要早半天到機場　搭機掌握「6件事」

妹子突收到1包裹！才知男友包養40歲熟女　看「曖昧對話」氣到乾嘔

健保科長6天調13萬筆個資！健保署曝原因　「業務最小化」重置調閱權限

台灣工藝文化園區變超大禮物盒　推工藝行春．旅物SHOP活動

「乘1.35倍還沒我高」惹怒原住民　台大醫學生已休學！原因曝光

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

社畜下班累垮撐不住！搭車遇大叔讓座「說1句」　他感動：真帥氣

內閣改組前夕！春節疏運視察喊卡引揣測　王國材親回「原因曝光」

張善政率領一級主管向市府同仁辭歲　發放兔年新春福袋

Volvo新年式XC40／C40電動休旅亮相！單馬達改為後驅、還有增程版

老公沉迷麻將慘輸10萬「不吃飯拚翻本」　妻報警破賭場逮18人

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟獎爽抱獎

更馨生年貨大街支持更馨生人推廣商品

真心換絕情！花心夫車禍癱瘓　女不離棄照顧「一康復就立刻外遇」

巫師有意交易八村壘　美媒：多支西區隊伍有興趣

豪宅變「詐騙水房」！警攻堅搜出200萬現金+名牌包　4嫌賓士代步

生活熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

街友的狗不是流浪狗　照片感動6萬人

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

春節連假僅1天回溫　初三寒流剩6℃

哪位YouTuber接業配卻不反感？網友狂推2人

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面