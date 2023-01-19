健保科長6天調13萬筆個資！健保署曝原因　「業務最小化」重置調閱權限

▲健保署個資外洩案，政風室主任說明。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署個資外洩疑雲，媒體報導稱謝姓科長107年8月在短短6天內查詢13萬筆資料，健保署政風室今（19）日公布初步調查結果，該查詢係因評估公務員退休金改革所需，屬於正常公務範圍，但政風室主任蔡秀卿也強調，在對全署3000多名員工進行盤點後，以業務所需權限最小化原則，關閉備用帳號查詢權限，但關閉多少帳號則不便透露。

該案件是調查局接獲檢舉，疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署長李伯璋說，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

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蔡秀卿表示，目前僅先對媒體關心的謝姓科長案進行調查，承保組李姓職員因僅查詢3500多筆數量有限，目前還在了解原因。而謝姓科員業務原本就與承保有關，因此依法發配帳號權限，可依法進行查詢，扣除媒體關注的17萬筆，餘下筆數則分散在13年間查核。至於外界關心的李姓前主秘，則從來沒有查詢的帳號權限。

現階段本署已於112年1月16日完成全署同仁帳號權限使用現狀盤點，以業務所需權限最小化為原則，重新調整權限配置。

蔡秀卿提到，目前相關調查仍在進行中，健保署署本部與6個分區業務組同仁只要涉及承保業務，都有查詢民眾資料權限，但開放查詢種類各有不同，此次內部調查已重新檢視同仁權限，以業務所需權限最小化為原則，重新調整權限配置，但不方便透露關閉人數。

健保署表示，本署為資通安全A級機關，向來極為重視資訊系統安全管理，已推行資通安全管理制度ISMS多年，並通過國際資通安全管理標準ISO/IEC 27001：2013資安認證合格獲有效資安證照，每年辦理2次內部ISMS稽核作業及委託公正第三方進行2次外部稽核等，網路採內外網實體隔離政策，內部網路禁止與Internet連接，內部各資通系統皆有嚴密的權限管控，收入面及支出面的個人查詢Log檔，會完整保存查詢紀錄，供日後稽核管控等，健保署虛心接受外界各項建議，整體資安架構及機制我們將持續強化，持續優化我們的資訊安全及人員管理，以保護全民健保資料。