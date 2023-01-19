準備起飛！美客機撞到另架A320飛機　機上乘客全數下機

▲ 捷藍航空（JetBlue）一架準備起飛的客機，撞上另架捷藍航空飛機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國才發生兩架客機險些相撞的事件，紐約甘迺迪國際機場（JFK）18日捷藍航空一架準備起飛的A320客機，輕微擦碰到另一架A320飛機。所幸這起事件並未造成人員傷亡，飛機事後返回登機口，乘客被安排搭乘另架飛機，美國聯邦航空總署（FAA）將介入調查。

綜合USA TODAY等報導，捷藍航空編號1603的A320客機在18日上午7時左右準備起飛，原定要從紐約飛往波多黎各首府聖胡安（San Juan），但就在後推（pushback，利用車輛把飛機推離登機口）的過程中，與一旁停放、機上無人的另架捷藍航空A320飛機輕微擦碰。

所幸這起事件並未造成無人傷亡，事發後，準備起飛的客機返回登機口，機上乘客被迫下機，被安排搭乘上午7時50分的另架飛機離開。

捷藍航空發言人表示，「安全是捷藍航空的第一要務，涉及這起事件的兩架飛機均停飛接受檢查，（公司）將調查這起事件」。美國聯邦航空總署指出，將針對這起事件進行調查。

就在13日，同樣在紐約甘迺迪國際機場，達美航空（Delta Air Lines）一架航班編號1943的波音737飛機正在跑道上加速起飛，此時，空中交通管制員突然驚覺，另架美國航空（American Airlines）編號106航班的飛機穿過達美航空前方的跑道。

空中交通管制員緊急宣布「達美1943班機取消起飛許可」，達美航空客機緊急減速，在距離美國航空客機位置不到1000英尺（約300公尺）的地方煞住，避免一場意外事故。