SpaceX員工：馬思克不在過很爽！　希望他專注管推特先別回來

▲馬斯克忙著管理推特，SpaceX員工覺得很開心。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克在接管推特（Twitter） 後鬧得沸沸揚揚，包括他一上任後就大裁員、隨意砍帳號、被用戶投票下台等，而他旗下的太空探索公司SpaceX則有員工指出，馬斯克忙於推特的時候，他們的工作場所變得「很平靜」。

根據《彭博社》報導，要求匿名的前任和現任SpaceX員工表示，他們不是每天都需要馬斯克的關注，在馬斯克專注在推特的這段時間，他們感到特別欣慰，因為工作場所變得「很平靜」。

員工們提到，馬斯克對於SpaceX來說，主要應該是來制訂公司發展的目標，像是殖民火星、幫NASA再次送人類上月球等，不過馬斯克在SpaceX進行日常營運管理時，總讓工作量增大，他可能會因為個人喜好，隨意更改產品設計等。

▲SpaceX太空船。（圖／路透）



有些員工指出，馬斯克曾為了個人審美要求重新設計，他們就得花好幾週的時間才能完成，甚至可能因此再次修改產品的功能。

馬斯克上（12）月初PO文提到，他會持續監督特斯拉和SpaceX，「不過那裡的團隊非常優秀，通常不會需要我」。

SpaceX的營運長（COO）肖特維爾（Gwynne Shotwell）負責在馬斯克不在時進行日常管理，NASA局長納爾遜（Bill Nelson）指出，肖特維爾曾保證，馬斯克專心管理推特也不會影響到SpaceX。