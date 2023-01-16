敬軍餐會淪性騷現場！女官員控2將校色瞇瞇　少將認了「這動作」

▲屏東縣政府112年敬軍餐會傳出女官員遭騷擾 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣府112年春節敬軍聯誼餐會於9日在屏東市一家餐廳舉行，會後傳出有1縣府女性官員向陸軍司令部投訴將校2軍官酒後在席間涉嫌騷擾；被指控的陸軍八軍團副指揮官莊有凱少將、屏東縣後備指揮部指揮官莊文和上校兩人已先拔官調職，靜候調查。

屏東縣府112年春節敬軍聯誼餐會於9日在屏東市一家餐廳舉行，出席者除縣長周春米，還有縣府局處長等官員30多人與會，及軍方相關單位人員。

會後，有一位縣府女官員向陸軍司令部提出申訴，指莊有凱、莊文和當日酒後涉嫌騷擾她，要求軍方處理。據悉，莊有凱承認當晚有喝酒，席間互動時手有碰觸到對方肩膀，可能因此讓她感到不適。

▲陸軍八軍團副指揮官莊有凱少將。（圖／記者周宸亘攝）

事發後，當事人有向縣長報告，縣府站在性平等及自家人立場，支持向軍方提出申訴。

根據陸軍司令部今（16）日發佈新聞表示，本屬第八軍團指揮部副指揮官及屏東縣後備指揮部指揮官等兩名軍官，日前出席地方民事餐會，期間舉止不當遭投訴。陸軍司令部獲悉後，極為重視，立即納編法務、督察人員釐清事證；渠等現已調離現職，後續將依調查結果，嚴懲追究，絕不輕容。

對於高階幹部未能謹言慎行，引發事端，陸軍司令部深刻檢討，將依法、依程序儘速召開性騷擾申訴會，以嚴肅態度公正處理，維護當事人權益。