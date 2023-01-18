破百體重成凶器！桃園女討債「一屁股重壓」…她大小便失禁慘死

▲黃女體重破百公斤，活活壓死瘦小的游女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子111年9月間外出討債，但卻與欠債、體重僅40公斤的游女發生衝突，黃女仗著體型優勢將瘦小的游女拉倒在地，隨後一屁股猛坐在游女背部，導致她大小便失禁、肋骨斷裂、血胸等，最終休克死亡。黃女遭起訴後，今(18日)召開準備庭，黃女坦承一時情緒失控才會犯錯，請求法官能夠輕判，並讓她有交保機會；但檢方認為黃女涉犯重罪，且有逃亡之虞，因此建請延押。

檢警調查，游女曾向黃女借貸周轉，但一直未還，黃女耿耿於懷，雙方多次為這筆債務起爭執。111年9月14日晚間10時許，黃女到游女位於桃園區住處催債，但始終未有共識。

當天凌晨2時許，黃女見游女沒打算還錢，情緒失控，先徒手攻擊游女，再持衣架毆打對方，後來還將游女拉倒在地，然後一屁股坐在瘦小的游女背部重壓；游女被壓得大小便失禁，當場沒了反應。黃女見狀後，竟還將她拖到社區中庭，隨即離去，直到住戶發現游女一動不動躺在中庭，立即報案求救，但游女傷勢嚴重，經送醫搶救後，仍因多處肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢導致休克，最終宣告不治。

黃女複訊時承因一時氣憤動手毆打游女，也承認曾坐在游女背部，但否認有殺人之犯意，只想給對方教訓等語，事後遭依傷害致死罪起訴。今本案召開程序準備庭，黃女出庭時認錯，坦言是一時情緒失控才會失手打死游女，請求法官宥恕、從輕量刑，並希望能以3萬元交保，好讓她能與游女家屬商談和解。但檢方認為，黃女一度辯稱是跌倒才會坐到游女身上，犯後態度難認良好，且涉犯重罪、有逃亡之虞，建請從重量刑、並延押。