飛機起飛瞬間「逃生梯彈出」　空服員上班第1天就出包！秒噴187萬

▲英國航空一架波音777客機逃生梯彈出，竟是菜鳥空服員誤觸。（圖／翻攝推特@MZulqarnainBut1）

記者吳美依／綜合報導

英國航空（British Airways）一架波音777客機在跑道滑行、準備起飛之際，其中一個逃生梯突然彈出，並觸發一連串緊急疏散程序，結果竟是第一天上班的菜鳥空服員誤觸。雖然只是虛驚一場，卻也迫使航班延誤4小時，公司更因此損失5萬英鎊（約新台幣187萬元）。

此事件發生於13日，航班BA75將從倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）飛往奈及利亞拉各斯（Lagos），救援人員迅速趕到後，立刻發現有人搞烏龍，但由於逃生梯只能一次性使用，因此必須重新裝置逃生梯，乘客被迫改搭另一架客機，全部行程也都必須重新安排。

幸好，4小時後，旅客們已經坐上另一架客機，與同批機組人員順利出發，唯有那名犯錯的菜鳥空服員被替換下來。

▲緊急救援人員迅速趕赴現場。（圖／翻攝推特@MZulqarnainBut1）



英國航空發言人表示，這是「應對緊急服務的正常程序」，他們向旅客的不便致上深深歉意，除了負責行程安排以外，也提供機上餐點券作為補償，如今正在調查逃生梯被觸發確切過程及原因。

波音777配備8個逃生梯，其尺寸非常巨大，長度可達14公尺，但在6秒鐘內就能充氣完成，讓機上人員安全脫困。