足球轉播傳出「騷浪淫聲」！主持人尷尬笑場不忍了　疑遭人惡搞

▲英格蘭著名退役職業足球員、節目主持人萊尼克爾聽到淫叫聲，露出一抹尷尬的笑容。（圖／Twitter@JoshHalliday）

記者羅翊宬／綜合報導

英國BBC體育電視節目《今日比賽》（Match of the Day）於當地時間17日現場轉播英格蘭足總盃（FA Cup），當主持人和球評在攝影棚內針對賽事進行解說時，突然一陣來自女子的「騷浪淫叫聲」響遍棚內，不僅收視觀眾被弄得不知所措，就連主持人也強忍笑容，事後才證實疑似有人在攝影棚內藏手機惡作劇。

根據《ChronicleLive》報導，該節目主持人萊尼克爾（Gary Lineker）是英格蘭已退役的著名職業足球員，先前曾是優秀的歐洲足球前鋒，他17日主持《今日比賽》，正當利物浦傳奇球星墨菲（Danny Murphy）結束發言、萊尼克爾繼續談話時，兩人突然聽到非常明顯的激烈女子呻吟聲，該呻吟聲從摩連納斯球場（Molineux）攝影棚傳來。

Surely no-one’s that excited about an FA Cup Third Round Replay?



Sound on (but careful if you’re in polite company) pic.twitter.com/B3WtpgDWoF — Josh Halliday (@JoshHalliday) January 17, 2023

激烈的騷浪淫叫聲聽起來彷彿是有人不斷按壓玩具「慘叫雞」所發出的聲音。此時，儘管因害羞而臉龐紅漲的主持人萊尼克爾明顯受到外界干擾，但他還是保持著敬業精神繼續主持訪談，「我不知道到底是誰在發出那種聲音」。

萊尼克爾坦承聽到令人想入非非的奇異聲響，當他走到攝影棚解說包廂裡的英超傳奇足球員席勒（Alan Shearer）面前時，他強忍著不笑出來。

畫面中可以看到，嘴角終於無法掩飾笑容的萊尼克爾對鏡頭說道，「我不太清楚是誰在發出那種聲音」，他半開玩笑地表示，「攝影棚內真的很溫暖、但也有點吵雜」。

報導指出，其實這場意料之外的惡作劇讓在家觀賽的觀眾笑到合不攏嘴，當節目開始播送淫叫聲後，網友們在推特寫道，「《今日比賽》到底發生了什麼事情？」隨後更附上哭笑不得的表情符號。另外，還有球迷表示，「沒想到今天的比賽這麼火辣辣」、「這天的比賽是歷史上最偉大的時刻」。

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker (@GaryLineker) January 17, 2023

不過，萊尼克爾後來在推特發文解釋，其實節目團隊似乎已經找到聲音的具體來源，儘管仍無法得知罪魁禍首到底是誰。他上傳一張舊手機的相片，上面還纏著膠帶，「我們發現這個膠帶貼在攝影棚後面，不過就破壞活動而言，其實相當具有趣味性。」