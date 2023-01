足球轉播傳出「騷浪淫聲」！主持人尷尬笑場不忍了　疑遭人惡搞

▲英格蘭著名退役職業足球員、節目主持人萊尼克爾聽到淫叫聲,露出一抹尷尬的笑容。(圖/Twitter@JoshHalliday)

記者羅翊宬/綜合報導

英國BBC體育電視節目《今日比賽》(Match of the Day)於當地時間17日現場轉播英格蘭足總盃(FA Cup),當主持人和球評在攝影棚內針對賽事進行解說時,突然一陣來自女子的「騷浪淫叫聲」響遍棚內,不僅收視觀眾被弄得不知所措,就連主持人也強忍笑容,事後才證實疑似有人在攝影棚內藏手機惡作劇。

根據《ChronicleLive》報導,該節目主持人萊尼克爾(Gary Lineker)是英格蘭已退役的著名職業足球員,先前曾是優秀的歐洲足球前鋒,他17日主持《今日比賽》,正當利物浦傳奇球星墨菲(Danny Murphy)結束發言、萊尼克爾繼續談話時,兩人突然聽到非常明顯的激烈女子呻吟聲,該呻吟聲從摩連納斯球場(Molineux)攝影棚傳來。

Surely no-one’s that excited about an FA Cup Third Round Replay? Sound on (but careful if you’re in polite company) pic.twitter.com/B3WtpgDWoF

激烈的騷浪淫叫聲聽起來彷彿是有人不斷按壓玩具「慘叫雞」所發出的聲音。此時,儘管因害羞而臉龐紅漲的主持人萊尼克爾明顯受到外界干擾,但他還是保持著敬業精神繼續主持訪談,「我不知道到底是誰在發出那種聲音」。

萊尼克爾坦承聽到令人想入非非的奇異聲響,當他走到攝影棚解說包廂裡的英超傳奇足球員席勒(Alan Shearer)面前時,他強忍著不笑出來。

畫面中可以看到,嘴角終於無法掩飾笑容的萊尼克爾對鏡頭說道,「我不太清楚是誰在發出那種聲音」,他半開玩笑地表示,「攝影棚內真的很溫暖、但也有點吵雜」。

報導指出,其實這場意料之外的惡作劇讓在家觀賽的觀眾笑到合不攏嘴,當節目開始播送淫叫聲後,網友們在推特寫道,「《今日比賽》到底發生了什麼事情?」隨後更附上哭笑不得的表情符號。另外,還有球迷表示,「沒想到今天的比賽這麼火辣辣」、「這天的比賽是歷史上最偉大的時刻」。

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je