尼泊爾墜機2韓人亡！父子「寒假旅遊」不幸遇難　登機前曾聯絡家人

▲一架載有72名乘客的客機在尼泊爾博卡拉墜毀。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

尼泊爾15日發生30年來最嚴重的空難，雪人航空（Yeti Air）ATR-72客機9N-ANC航班疑似因失速墜機，在72名的乘客名單中，目前已尋獲約69至70具遺體，其中包括53名當地人士、15名外國人，迄今未發現生還者。南韓表示，目前已確認發現2名韓籍乘客死者的遺體，2人為父子關係，外交當局已派駐外領事造訪當地醫院。

根據《韓聯社》，南韓外交部昨（16）日表示，稍早派往客機失事現場的駐尼泊爾大使館所屬領事，已於該日前往遺體暫時安置的甘達基醫藥大學醫院（Gandaki Medical College），協助釐清是否安置韓籍乘客的遺體；南韓駐尼泊爾大使館領事表示，從遺體的隨身物品與衣物來看，已確認2具遺體的身份為南韓籍公民。

南韓外交部指出，此次飛機失事的外籍罹難者遺體，預計將送往加德滿都，在經過必要的檢查程序後，將會正式確認死者身份。為了協助罹難者家屬與當地駐外公館，南韓外交部首爾本部將會派出迅速應對小組2人前往事故現場。

根據韓媒《中央日報》，尼泊爾民用航空局（CAAN）透過推特公開68名乘客的名單，其中在外籍乘客名單中，發現2名柳姓的韓籍男性乘客，分別是45歲的軍人、以及他年僅15歲的兒子，父子倆在寒假安排前往尼泊爾旅遊，其在搭機前還透過手機訊息與家人取得聯繫，沒想到過了抵達時間以後卻與家人失聯。