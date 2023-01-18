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美客機「差300公尺撞上」跑道突急煞　乘客驚慌尖叫！腎上腺素狂飆

記者張寧倢、葉睿涵／綜合外電報導

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，紐約甘迺迪國際機場（JFK）13日晚間險些發生2架客機相撞事故，但未造成傷亡，目前正與國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查。據悉，這2架飛機同時出現在跑道，只差300公尺就會撞上，其中一架達美航空客機緊急減速，機上乘客瞬間恐慌、發出尖叫，所幸最後驚險煞停。

▲達美航空發生女童心臟驟停猝死事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空一架航班在紐約甘迺迪機場跑道加速時，前方突然出現另一架飛機，差300公尺就險些相撞。（示意圖／達志影像／美聯社）

綜合NBC等美媒報導，這起事件發生在當地13日晚間8時45分，達美航空（Delta Air Lines）一架航班編號1943的波音737飛機正在跑道上加速起飛，此時，空中交通管制員突然驚覺，另一架美國航空（American Airlines）編號106航班的飛機竟穿過了達美航空前方的跑道。

網上流出的音檔顯示，當空中交通管制員發現跑道同時出現2架飛機時，他嚇得大罵髒話，並2次緊急宣布「達美1943班機取消起飛許可！」接獲指令後，原本已經加速至時速115英里（約時速185公里）的達美航空飛機立刻減速，並在距離美國航空客機位置不到1000英尺（約300公尺）的地方煞住，才避免了一場恐怖意外。

達美航空班機上的乘客希利（Brian Healy）向NBC表示，當時機艙內部先是陷入一陣恐慌，聽到一些聲音反應，還有人在尖叫，隨後，「我感覺我的腎上腺素瞬間狂飆，機上所有人摒息祈禱，直到飛機停下時我才終於鬆了口氣」。另一名乘客則透露，飛機突然減速時，他還以為是機械出了故障，「飛機突然顛簸了一下，每個人的腰部都被向前推了一把」。

達美航空表示，這架原訂於13日晚間飛往多明尼加的班機被停飛後，立刻被安排返回登機口；由於機組人員調配的問題，這架航班延誤了一個晚上，並於隔日上午起飛。目前，NTSB和FAA都已對這起飛行事故展開全面調查。達美航空告訴CNN，該公司正積極配合NTSB對這起意外的全面審查。不過美國航空公司並未對此事發表置評，僅表示將聽取FAA的意見。

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