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社會 社會焦點 保障人權

推特正妹靠「墾丁西螺露出交合」　海吸3萬人削200萬

推特遭裸拍族攻占，台中米娜（圖）等人就常在推特張貼裸露自拍照。（翻攝推特）

▲推特遭裸拍族攻占，台中米娜（圖）等人就常在推特張貼裸露自拍照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指通訊軟體推特充斥大量色情、毒品和詐騙資訊，以成為新興犯罪的溫床。用戶A先生解釋，推特不像其他平台會主動查閱、封鎖情色內容，只要用戶不勾選系統內的「敏感內容限制」選項，就能將全球的情色內容一覽無遺，如此寬鬆的審查機制，也意外讓推特成為台灣裸拍族營利的「聖地」！

最知名的案例是一名暱稱「榕兒」的張姓女直播主，透過推特上傳自己在墾丁大街、西螺大橋等觀光景點，與男子合拍的性交影片，成功吸引大批網友觀看，之後又同夥邱姓男子拿著這些內容經營情色網站，並在推特宣傳，號稱每人繳交6,000元加入會員，就可觀看完整影片，因此吸引超過3萬名粉絲，短短半年不法獲利超過200萬元。

雖然該集團已遭人檢舉移送法辦，但利用推特販賣情色商品的手法，卻成為效仿的對象，台灣北、中、南各景點都有裸拍族出沒，形成遍地開花的景象。

日前就有一名自稱「台中米娜」的女子，在推特PO出自己於大賣場拍攝的全裸照片，此外，同屬熱門景區的台南牛稠子車站公園，也遭多名男女裸拍族入侵，再將影像放上推特分享，引發當地居民反彈。

謝姓軟體工程師（大紅圈）在捷運月台擺放相機（小紅圈）裸拍，並將影像上傳推特。（警方提供）

▲謝姓軟體工程師（大紅圈）在捷運月台擺放相機（小紅圈）裸拍，並將影像上傳推特。

雖然相關人等最後全遭查緝，但去年11月，又有一名35歲、擔任軟體工程師的謝姓男子，身穿緊身短褲、T恤，在台北捷運忠義站月台擺放相機，邊自拍邊褪去衣物，最後將影像上傳推特，根本不甩警方的掃蕩，這也顯示推特已成為裸拍族最好的宣傳平台。

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