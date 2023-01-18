他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

▲社群平台推特（Twitter）台灣用戶270萬人，因管控鬆散成為治安隱憂。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3個月前，全球首富、特斯拉創辦人馬斯克以美金440億元天價收購社交平台推特（Twitter），引發關注。本刊調查，在台灣擁有270萬用戶的推特，已成為色情、詐騙的溫床，不僅被裸拍族、應召集團攻占，還有換妻、毒趴、性犯罪等內容，甚至有人因色欲薰心遭同志性侵或詐騙，向警方報案。警方特別提醒，推特的伺服器在境外，查緝困難，民眾上網務必小心，以免人財兩失。

網路平台推特（Twitter）這幾年在台灣越來越夯，用戶數大幅成長，長期使用推特的A先生告訴本刊：「雖然不能跟臉書或IG比，但台灣的用戶已從2019年的180萬人，大幅成長到目前的270萬人，主要原因是推特標榜絕對的言論自由，完全不設防，各種情色資訊充斥，因此吸引許多好色之徒加入成為會員！」

▲推特遭裸拍族攻占，台中米娜（圖）等人就常在推特張貼裸露自拍照。

A先生指出，推特早已被裸拍族攻占，還有人稱可以加入會員觀看大量裸露畫面，吸引許多老司機上車。比較著名的裸拍族有暱稱「榕兒」的張姓女直播主，該集團專門在台灣著名景點全裸拍照、性交，會員人數高達3萬人；還有在大賣場拍裸照的「台中米娜」，及日前在台北捷運站裸露被警方逮捕的男姓工程師等人，都在推特上相當活躍。

▲推特上充斥「單親媽媽援交」等各種情色資訊，其中暗藏詐騙風險。

另名用戶B先生也表示，推特上有號稱「人妻、單親媽媽」的女子，以制式化的援交訊息吸引好色之徒加入LINE帳號聊天，其實都是詐騙集團的圈套，後續這些女子會要求上勾的男性購買遊戲點數，甚至找來自稱黑道大哥的男子進行恐嚇，呼籲網友們要小心情色詐騙。

▲多名男子指控，推特女直播主以「多人運動趴」為餌，害他們遭同志性侵。

此外，推特上也發生過多名男姓遭騙砲等性犯罪，還有充斥販毒集團暗示開設性愛轟趴的「音樂課」訊息，讓人防不勝防，導致該平台儼然成為情色、毒品犯罪的溫床。

▲一名全裸女子在推特號召「音樂課」，桌上還擺著毒品咖啡包。

▲除了裸拍、援交及毒品訊息外，推特上還有大量「換妻俱樂部」的資訊。

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