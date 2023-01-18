台中6連霸議員涉侵佔2億土地！　冒充別人子孫遭打臉

▲台中大里塗城國小旁的土地（黃框處），被林碧秀占用當服務處多年。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市議員林碧秀家族長期占用「祭祀公業林註川」土地長達40年，921地震後，被塗城國小校長指控侵占校地，她還冒充林家子孫，聲稱該筆土地是其家族祭田；但正牌林家長房子孫登記派下權，她急了，由胞弟提出訴願，繼而上法院打官司，要否定對方的派下權，但接連遭市府與法院打臉，理由是，她沒有血緣關係，別人家族派下權與她無關。

▲成功連任的6連霸台中市議員林碧秀，遭控占據他人土地。

上個月，住在新北市的男子林歸谷專程跑到台中市，在火車站前發傳單，控訴大里、霧峰區的6連霸議員林碧秀，勾結南投縣長許淑華，企圖「占有」其家族市價超過2億元的土地，結果被警方帶回派出所告誡，提醒他的行為可能觸犯公然侮辱罪。

他為何這麼做？林歸谷告訴本刊，40年前，他的叔公林金坤將這塊屬於他們家族「祭祀公業林註川」的土地，讓林碧秀的父祖輩使用，還介紹她父親到菸草製作局工作，後來不曉得為何沒收租，就讓她們家一直占用到現在。

▲林歸谷（圖）痛批，林碧秀家族興訟否定他們的派下權，是乞丐趕廟公。

該祭祀公業在日治時代登記的管理人，是林歸谷（四房）的曾伯公林祥山（長房），他是大里區塗城國小的捐地人，921大地震後，林碧秀曾被該校校長指控侵占校地，說她明知「此林非彼林」，卻冒充林家子孫，宣稱這塊地是其家族的祭祀公業所有。

2009年，林家長房、林祥山嫡系曾孫林炳進，向地政事務所登記他們長房男丁為祭祀公業派下員，已通過審核，只差公告，林碧秀急了！她讓弟弟林柏志提起訴願，要求撤銷長房的派下權，但台中市政府沒有受理，理由是他們姊弟並非林家子孫，別人家誰繼承，干她何事？

▲林碧秀曾找時任立委的許淑華召開協調會，企圖撤銷「祭祀公業林註川」。

林歸谷說，冒充林家子孫的戲碼被拆穿後，林碧秀也不演了，她利用議員的影響力，找了死忠樁腳、林祥山家族三房子孫林飛雄、林言雄（歿）等擁有血緣關係的後代，針對長房的派下權申請撤銷。

同時，林碧秀的弟弟林羿男、林柏志，則到法院提起訴訟，指林家長房沒有派下權，結果又被法院打臉，認為林碧秀一家人無權干涉別人祭祀公業的派下權問題。

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