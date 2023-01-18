　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

除了裸拍、援交及毒品訊息外，推特上還有大量「換妻俱樂部」的資訊。（翻攝推特）

▲除了裸拍、援交及毒品訊息外，推特上還有大量「換妻俱樂部」的資訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了裸拍族囂張裸露之外，另名推特用戶B先生也告訴本刊，平台上充斥應召業者或標榜「個人工作室」的女子，大剌剌地宣傳性交易，甚至還會誆稱「單親媽媽、寂寞人妻」尋求援助交際，並大方放上裸照及聯絡方式，其中還有掛羊頭賣狗肉的詐騙訊息，非常離譜。

B先生表示，這些帳號PO出的資訊，幾乎都是制式化的罐頭訊息，例如「單親媽媽身世可憐，要自己帶小孩；轉貼推文、超過上百讚數，就可以換免費性交一次」等等，不知情的網友加入LINE帳號後，對方就會要求先付1,000元到3,000元不等的「訂金」，或要求購買遊戲點數，有的年輕網友因為「精蟲衝腦」不斷匯款，最後落得人財兩空的下場。

推特上充斥「單親媽媽援交」等各種情色資訊，其中暗藏詐騙風險。（翻攝推特）

▲推特上充斥「單親媽媽援交」等各種情色資訊，其中暗藏詐騙風險。

好奇民眾加入援交女子的LINE帳號後，被要求購買遊戲點數。（警方提供）

▲好奇民眾加入援交女子的LINE帳號後，被要求購買遊戲點數。

更可惡的是，這些詐騙集團不僅拿錢，還會要求對方提供個資，接著就會有佯稱「幫派大哥」的人打電話給被害人，說對方騷擾到自己的女友或老婆，並傳送一些血淋淋的凌虐圖片，恐嚇被害人繼續匯款，否則下場會非常淒慘。除此之外，還有詐騙集團會傳送假投資網站給被害人，要對方投資虛擬貨幣，才願意見面上床，等被害人發現被騙，詐騙集團早已不知去向。

民眾被推特上的假援交訊息詐騙，還被自稱黑道大哥的人傳訊恐嚇。 （警方提供）

▲民眾被推特上的假援交訊息詐騙，還被自稱黑道大哥的人傳訊恐嚇。

不僅援交、詐騙訊息充斥，推特上還潛藏性犯罪集團。B先生表示，日前有人在推特收到多名男性爆料，指他們接獲一位有十萬名粉絲的女直播主私訊，表示會透過關係找小模、網美，不定期舉辦「多人運動趴」，且不收任何費用，把這些男子騙到一處私人住所。

沒想到原本說好的「多人運動趴」卻變成「同志性愛趴」，主辦方還向這些男子宣稱，只要先跟同志性交，後續就會有女模加入，許多人信以為真，勉為其難配合，結果慘遭輪流性侵。案發後有受害者在推特和PTT揭露此事，痛批不法之徒用不肖手法騙砲、毀人一生！

多名男子指控，推特女直播主以「多人運動趴」為餌，害他們遭同志性侵。（翻攝推特）

▲多名男子指控，推特女直播主以「多人運動趴」為餌，害他們遭同志性侵。

《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【色毒滿推特3】「音樂課」成販毒黑話關鍵字　警暗中搜證反遭肉搜曝光
【色毒滿推特】裸拍、援交、毒趴全不設防　推特成情色犯罪溫床
【色毒滿推特1】全台景點露出還野合　裸拍紅人靠推特吸3萬人海削

 
ET快訊
「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉
目擊！瑤瑤東區街頭大吵韓籍男友　「暴怒吼1句話」分手了
推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵
眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年
52歲男星要結婚了！　新歡是小20歲超正韓國妹
一圖看春節天氣！　寒流可能「回娘家」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推特「3個字」竟是販毒黑話　埋伏警還會被肉搜

他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

台中6連霸議員涉侵佔2億土地！　冒充別人子孫遭打臉

推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

22歲白皙女遭騙出遊！前男友逼她脫剩內衣褲狂毆...曝屍1月成白骨

快訊／高雄工人吵架「鐵條爆頭同事」！　傷者搶救4天不治

快訊／88會館飲宴重創警界！第2波「158名高階警官」調動名單曝

租車三寶違規左轉！害17萬檔車弟撞飛　辯「對方闖紅燈」遭打臉

蘆洲警過年加強取締改裝車　夜間8小時列重點時段

奪命影片曝！彰化24歲女騎士擦撞路人摔倒　遭大貨車輾過慘死

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

推特「3個字」竟是販毒黑話　埋伏警還會被肉搜

他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

台中6連霸議員涉侵佔2億土地！　冒充別人子孫遭打臉

推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

22歲白皙女遭騙出遊！前男友逼她脫剩內衣褲狂毆...曝屍1月成白骨

快訊／高雄工人吵架「鐵條爆頭同事」！　傷者搶救4天不治

快訊／88會館飲宴重創警界！第2波「158名高階警官」調動名單曝

租車三寶違規左轉！害17萬檔車弟撞飛　辯「對方闖紅燈」遭打臉

蘆洲警過年加強取締改裝車　夜間8小時列重點時段

奪命影片曝！彰化24歲女騎士擦撞路人摔倒　遭大貨車輾過慘死

推特「3個字」竟是販毒黑話　埋伏警還會被肉搜

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

重新橋「1女3男穴居」直擊　10天只洗一次澡

「父女從手扶梯摔下」台男星衝上前！　東京地鐵機警救人一命

他參加「推特多P趴」慘遭同志輪流性侵　血淚訊息曝光

2023新年限定美妝盤點！ Kiehl’s超狂戳戳樂「整單免費」資生堂小紅瓶買1送3

吳姍儒卸貨倒數1個月！　帥尪現身民生社區拚奶粉錢

台中6連霸議員涉侵佔2億土地！　冒充別人子孫遭打臉

賴清德今接任民進黨主席　團隊名單曝光！最年輕才34歲

瑤瑤東區街頭大吵韓籍男友被目擊！「暴怒吼出1句話」　結果分手了

貓兄望窗外發出鳥語聲　喵弟見嘎嘎叫滿臉問號

社會熱門新聞

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

刑事局破獲首宗3D列印長槍　嫌自豪：嘸聲啦

賈永婕弟控舅詐欺！最終結果出爐

基隆刑警幫黑幫大哥慶生　分局長：他有報備

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

江小漁酸菜魚遭爆過期改標賣　業者：願5倍賠償

女死前遭騙出遊！前男友逼脫衣狂毆

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

遭指拍多P片還跟直播主開房　周士淵法庭2連勝

高雄工人吵架　鐵條爆頭同事　

推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

女騎士擦撞路人摔倒　遭貨車輾過慘死

即／88會館飲宴重創警界！158名高階警官調動名單曝

正妹酒吧狂歡爛醉　2色男撿去摩鐵輪流侵犯

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

春節2段式變天　初二下探13度

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

Netflix 2023韓劇陣容公開

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面