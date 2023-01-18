推特「單親媽媽」援交的真相！　色男慘遭同志輪流性侵

▲除了裸拍、援交及毒品訊息外，推特上還有大量「換妻俱樂部」的資訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了裸拍族囂張裸露之外，另名推特用戶B先生也告訴本刊，平台上充斥應召業者或標榜「個人工作室」的女子，大剌剌地宣傳性交易，甚至還會誆稱「單親媽媽、寂寞人妻」尋求援助交際，並大方放上裸照及聯絡方式，其中還有掛羊頭賣狗肉的詐騙訊息，非常離譜。

B先生表示，這些帳號PO出的資訊，幾乎都是制式化的罐頭訊息，例如「單親媽媽身世可憐，要自己帶小孩；轉貼推文、超過上百讚數，就可以換免費性交一次」等等，不知情的網友加入LINE帳號後，對方就會要求先付1,000元到3,000元不等的「訂金」，或要求購買遊戲點數，有的年輕網友因為「精蟲衝腦」不斷匯款，最後落得人財兩空的下場。

▲推特上充斥「單親媽媽援交」等各種情色資訊，其中暗藏詐騙風險。

▲好奇民眾加入援交女子的LINE帳號後，被要求購買遊戲點數。

更可惡的是，這些詐騙集團不僅拿錢，還會要求對方提供個資，接著就會有佯稱「幫派大哥」的人打電話給被害人，說對方騷擾到自己的女友或老婆，並傳送一些血淋淋的凌虐圖片，恐嚇被害人繼續匯款，否則下場會非常淒慘。除此之外，還有詐騙集團會傳送假投資網站給被害人，要對方投資虛擬貨幣，才願意見面上床，等被害人發現被騙，詐騙集團早已不知去向。

▲民眾被推特上的假援交訊息詐騙，還被自稱黑道大哥的人傳訊恐嚇。

不僅援交、詐騙訊息充斥，推特上還潛藏性犯罪集團。B先生表示，日前有人在推特收到多名男性爆料，指他們接獲一位有十萬名粉絲的女直播主私訊，表示會透過關係找小模、網美，不定期舉辦「多人運動趴」，且不收任何費用，把這些男子騙到一處私人住所。

沒想到原本說好的「多人運動趴」卻變成「同志性愛趴」，主辦方還向這些男子宣稱，只要先跟同志性交，後續就會有女模加入，許多人信以為真，勉為其難配合，結果慘遭輪流性侵。案發後有受害者在推特和PTT揭露此事，痛批不法之徒用不肖手法騙砲、毀人一生！

▲多名男子指控，推特女直播主以「多人運動趴」為餌，害他們遭同志性侵。

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