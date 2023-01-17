台南3男「3貼」+未戴安全帽　路口自摔險遭輾！白河警回應了

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，台南市東山區新東路一段、中興路口，16日發生自摔車禍，3名沒戴安全帽男子騎車「三貼」卻左轉不慎自摔，3人倒在直行車前方險象環生，白河分局警方指出，全案並未接獲報案及檢舉，惟騎士違規未戴安全帽、超載以及未禮讓直行車爭道，最高共可罰2900元。

▲3名沒戴安全帽男子騎車「三貼」卻左轉不慎自摔，3人倒在直行車前方險象環生。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲3人慘摔在路口，有直行車輛緊急煞車，才沒撞上3人，否則難果不堪設想。

網友所PO的影片中，3名男子停在台南市東山區中興路上的飲料店前，3人皆未戴安全帽，其中2人坐上白衣男子騎乘的機車三貼而行，當白衣男子迴轉騎到路口，疑似準備左轉到對向車道時，整部機車卻突然失控側摔，3人慘摔在路口，直行車輛緊急煞車才沒撞上，否則難果不堪設想。

白河警分局指出，本案並未接獲報案及民眾檢舉，由於影片只有13秒，無法確認騎士是否跨越停止線闖紅燈，根據影片內容初步認定騎士違反道路管理處罰條例中的未戴安全帽，最高可罰500元、機車附載人員超過規定人數，最高可罰600元、未禮讓直行車爭道，最高可罰1800元，共可罰2900元，警方呼籲民眾應遵守交通規則，切勿違規，避免危害自身及他人生命危險。