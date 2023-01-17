彰化5連霸縣議員遭起訴「賄選筆記曝光」　買445票還送手機

▲5連霸縣議員林茂明。（圖／翻攝自林茂明臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣第一選區5連霸無黨籍縣議員林茂明(64歲)，去年9合一大選前20天涉嫌拿30萬元透過2助理，以每票500元向芬園鄉選民行賄，關鍵筆記本成鐵證， 3人均遭收押禁見，檢方偵結，林等人自白行賄445票，依違反選罷法起訴。昨夜彰化地方法院裁定，林等人均坦承犯行，已無羈押必要，限制住居及出境出海8月，

起訴內容指出，第一選區(彰化市、花壇及芬園縣議員林茂明為求連任，去年11月4日，透過助理吳男、前助理陳男等2名樁腳，約在競選總部商議，要以30萬元向芬園鄉選民買票，林茂明陸續於4、7日，分別交給吳5萬、13萬，與陳男會合謀議，在發放面紙時詢問選民家戶內有投票權人數，再由吳交付一票500元方式，向選民進行賄選。

檢方獲報後，隨即將吳、陳逮捕，並從一本關鍵的扣案筆記本中確實記載，原本打算行賄603票，但僅行賄445票，每票500元，但余姓選民4票2000元、另外多給1000元買牛奶錢，楊姓選民有12票，另外多給2000元，陳姓選民6000元走路工、為了方便聯繫買票事宜，給1萬元買手機。

其中，李女等6人否認收受賄絡，仍被檢方依違反選罷法起提起公訴；至於薛、孫等9人，繳回行賄金額共28000元，且坦承收賄，獲檢方緩起訴一年。

另外遭到羈押禁見的林茂明與吳男、陳男，由於在偵查中自白，昨日檢方偵結，依違反選罷法起提起公訴，移審彰化地方法院，法官認為林男等3人皆坦承犯行，且罪證明確，已無羈押必要，限制住居及出境出海8月，林茂明也將於明日上午9時30分在縣議會補行宣誓。