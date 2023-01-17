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遭指拍多P無碼片還跟直播主開房　SBL周士淵法庭對戰前妻2連勝

▲裕隆呂政儒、周士淵。（圖／記者杜奕君攝）

▲周士淵。（圖／記者杜奕君攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣SBL超級籃球聯賽球星周士淵2020年與陳姓前妻結束短短1年的婚姻，雙方結仇、勢如水火，陳女對媒體爆料周男和直播主「拍攝多P無碼A片」，還四處約砲、「睡了學童的媽」，周男另案提告求償100萬元與登報道歉，陳女不服被判賠20萬元，反告周男婚內出軌、侵害她的配偶權，也求償100萬元，台北地院審理認定陳女主張無理，判她敗訴，可上訴。

判決理由指出，陳女本案提告所舉出的證據，包括指稱周男「和SWAG直播主拍攝色情影片」的對話截圖、語音訊息譯文等資料，在周男先前告陳女的案件，已被詳查認定無從證明周男做了這些事，陳女雖聲請勘驗A片截圖，想證明男優與周男一樣有手掌疤痕、腳掌變形等特徵，但法官指陳女提出的截圖太模糊，根本無法比對。

此外，陳女在本案雖提出2名女直播主照片，企圖佐證周男離婚前和直播主開房偷腥，法官認為合照不代表已經「滾床單」，至於陳女分別和2名外人討論周男行徑的套話蒐證內容，雖提到周男「帶妹上旅館」、「非常扯」等語，但無人親眼目睹，更隻字未提到陳女所稱周男「跟女直播主進出旅館」情節，據此判陳女敗訴。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

現年39歲的周士淵讀高一時，代表學校參加高中籃球聯賽HBL，就勇奪得分王、MVP與新人王，從此嶄露頭角，後來效力裕隆納智捷籃球隊打SBL聯賽，是聯盟首位達成生涯第500抄截紀錄的球員，也曾是SBL出賽數最多的球員，2019年8月1日退役，在SBL留下總得分4332分、場均11分、2.7籃板、1.4助攻、1.4抄截的成績，2022年復出擔任裕隆籃球隊新隊長。

周士淵和陳女2019年2月結婚，維持僅1年就因個性不合，於2020年3月簽字離婚，陳女隨即發動前妻的復仇，2020年7月向媒體爆料周男婚內約砲人妻、上酒店喝花酒買小姐，甚至「睡了學童的媽」，不惜將家醜攤在陽光下，經由報導渲染成為輿論與球迷的八卦話題。

周士淵認為多年建立的球星形象與人氣，遭陳女不實指控一夕摧毀，先前向屏東地院提告，要求陳女賠償精神慰撫100萬元並刊登道歉啟事，結果2人私訊對話內容在審理時曝光，包括陳女辱罵周男「賊頭賊腦的廢物」、「比坨屎還爛」、「到處像公狗一樣幹砲」、「見洞就插，有女人幹就好的人」。

陳女還在IG PO文罵周男外遇、約砲，並於接受媒體訪問時，聲稱周男「和台中直播主在頻道上拍攝多P無碼A片」，陳女在該案反擊周男婚內出軌背叛她，加上剛離婚，所以難免用情緒性字句抒發心情，但周男是知名球星、靠媒體吸引人氣，她對周男的評論與公益有關。

陳女在該案還聲請法官勘驗《亂入KTV包廂被5男狠狠猛幹6P無恥大戰賽後腿軟無法走路》影片光碟，想證明片中1名男子與周男有相同身體特徵，該案法官認為實在辨認不出陳女所指稱的內容，無法證明周男真的拍A片，不過陳女該案其他言論未必無的放矢，因此判決陳女賠償周男20萬元，不必刊登道歉啟事。

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