記者游瓊華／台中報導

台中一名35歲、擔任行政人員的楊小姐長期便秘，還導致肛裂出血或痔瘡發作，每天都要吃瀉藥、3天就要浣腸一次才能排便。去年底更因為疫情，原物料都拿去製作清冠藥方，導致瀉藥缺貨，讓楊小姐崩潰不已，遂向中醫求診，經過調理才恢復正常生活。

▲35歲OL便秘日吞6顆瀉藥，「3天塞一次屁股」肛裂崩潰急求診。（圖／資料照片）



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▲賴香君指出，楊女屬於實熱型的患者，應多喝水，減少辛辣炸的食物。（圖／記者游瓊華攝）



醫林勤美中西醫聯合診所內婦兒科主任賴香君表示，便秘指的是每周排便次數少於三次且為硬便或排便有困難，排便費力、解不乾淨的感覺，常伴隨腹脹、腹痛的情況。因排便不順，蹲廁所太久，局部會併發肛裂、痔瘡發作。宿便囤積體內，則會造成肥胖、內分泌失調，面部、腋下長痘瘡，甚或陰部也會長痘痘，讓人坐立難安。

賴香君指出，楊女屬於實熱型的患者，大便乾硬難解，口乾口臭，比較怕熱。建議要高纖維飲食、多喝水、減少辛辣炸物、少吃堅果類，搭配決明子、大黃等中藥調養，已經改善許多。賴香君也分享，中醫藥個人化的醫療具有調整腸道蠕動狀態、加強人體新陳代謝的效果，再配合中醫師衛教正確的飲食習慣，幫助患者脫離吃藥才能解便，沒吃藥就便秘的循環。