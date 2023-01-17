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生日許願中大獎！買整本彩券幸運刮出百萬　中壢男：帶家人出國玩

記者沈繼昌／桃園報導

台彩在農曆春節前加碼推出2,000萬元刮刮樂等，前年曾開出過一組2000萬元大獎的中壢頭億發彩券行，今年再度傳出有客人刮中百萬元大獎！駱姓幸運民眾說，生日前許願希望刮出大獎，首次買整本18張彩券嘗試，果真刮出百萬元大獎，這筆獎金規劃要帶家人出國散散心，算是犒賞自己與家人。

▲桃園市中壢區駱姓男子春節前在中壢區頭億發彩券行刮整本2,000元刮刮樂，幸運刮中百萬元大獎，今（17）日現身分享喜悅。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區駱姓男子春節前在中壢區頭億發彩券行刮整本2000元刮刮樂，幸運刮中百萬元大獎，今（17）日現身分享喜悅。（圖／記者沈繼昌攝）

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開出大獎的是位於中壢區中北路二段的頭億發彩券行，業者李小姐指出，前年春節期間曾開出刮刮樂2,000萬頭獎與2次三獎100萬元，另外還開出過過2次今彩539頭獎、1次200萬刮刮樂頭獎，1次春節加碼百萬大紅包，2次發紅包刮刮樂頭獎等大獎。由於頻開大獎，算是中壢區小有名氣的彩券行。

▲桃園市中壢區駱姓男子春節前刮整本2000元刮刮樂，幸運刮中百萬元大獎，與業者李小姐共同分享。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區駱姓男子春節前刮整本2000元刮刮樂，幸運刮中百萬元大獎，與業者李小姐共同分享。（圖／記者沈繼昌攝）

李小姐說，今年春節台彩還推出刮刮樂加碼遊戲，為期許好運持續降臨，日前到台彩總公司拿貨時都會特別穿著喜氣顏色，希望能持續帶來好運，拿到頭獎的刮刮樂，店家都有拜拜習慣，每年都會去中壢仁海宮拜拜與點財神燈，初二初十六也會在對面土地公廟虔誠拜拜，果然今年春節前再度開出百萬元刮刮大獎，而幸運中獎人今天還現身彩券行分享中大獎喜悅。

▲桃園市中壢區駱姓男子幸運刮中百萬元大獎，圖為中獎彩券放大影本。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區駱姓男子幸運刮中百萬元大獎，圖為中獎彩券放大影本。（圖／記者沈繼昌攝）

刮中百萬元幸運者是年約30歲的駱姓男子說，之前聽聞這家彩券行曾賣出2,000萬元刮刮樂頭獎非常羨慕，因自己生日快到了，希望沾沾喜氣，今年特別參考業者建議買下整本18張的2,000元刮刮樂，結果刮到倒數最後幾張，原本以為要做公益了，結果幸運刮中百萬元大獎，剛開始還不敢相信，向業者李小姐確認後果真中了百萬元大獎，開心地回家與家人分享。

▲桃園市中壢區頭億發彩券行業者李小姐燃放環保鞭炮分享開出百萬大獎喜悅。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭億發彩券行業者李小姐燃放環保鞭炮分享開出百萬大獎喜悅。（圖／記者沈繼昌攝）

駱姓男子還說，以前從未買過整本刮刮樂，這次冥冥中認為在生日前購買可能會有好運，果然沒讓自己失望，這筆獎金除了要規劃帶家人出國散心外，剩下的要做點公益，以感謝財神眷顧。

業者李小姐強調，台彩公司春節加碼，有買有機會，無需過度下注，可以集資購買方式增加中獎機運，祝福大家兔年都有好手氣。

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