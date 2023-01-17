22歲白皙女遭騙出遊！前男友逼她脫剩內衣褲狂毆...曝屍1月成白骨

▲正值青春年華的陳女，被前男友夥同友人從台中騙到台南山區，當場打死曝屍荒野，被發現時已成白骨。（圖／CTWANT合成、翻攝照片）

圖文／CTWANT

台南新化警方去年12月底偵破一件白骨情殺案，23歲的王姓前男友懷疑22歲的陳女讓他戴綠帽，夥同陳女的王姓乾爹將她從台中騙到台南新化偏僻山區，在四下無人處動手狂打陳女，導致陳女氣絕身亡，遺骸曝屍荒野，直到農民上山採野生香菇發現時只剩下白骨一具，因一開始看不出有他殺嫌疑，加上沒有身分證件，警方以無名屍處理，而這起懸案冥冥中經過一連串的巧合才得以偵破。

家住台中太平的陳女，家中有爸媽跟一個妹妹，全家人都有智能障礙問題，身形高挑、皮膚白皙的她從特教學校畢業後就沒有再上學，身邊的朋友大都是相同類型，陳女平時喜好就是網路交友，熱情健談的她人緣不錯，數年來也交了幾個男朋友，23歲的王男就是其中一個，陳女2020年時因未婚懷孕，在家中產子不幸夭折，台中警方依遺棄致死罪將她送辦，當時就曾採集過陳女的DNA，也成了這次破案的關鍵之一。

承辦此案的偵查隊員回憶，發現陳女屍骨的地方非常偏僻，要不是當地鄰長一時興起，想要上山採集雷公菇，也不會發現陳女，警方到場時，屍體除了下半身幾乎都腐爛殆盡，鑑識人員及法醫觀察白骨狀況，看不出有任何外力傷痕，因此首要任務就是要確定死者身分。

等到DNA比對結果出來，距離發現屍骨已經過了快1個月，時間剛好是農曆7月半，偵查隊前往陳女老家訪查，才知道前一天陳家人才剛向警方報案失蹤。原來台中警方要找陳女進行精神鑑定，意外從陳父口中得知女兒已經被陌生人開車載走一段時間，且剛好是屍骨發現的1個月前，陳母看到警方提供的照片，眼淚奪眶而出，直說衣物、鞋子都是她買給陳女的，難怪「最近一直夢到她回來找我。」兩邊證據連結後讓警方直覺內情有「詭」，立刻蒐集相關證據偵辦。

▲23歲的王男可說是「恐怖情人」，僅因懷疑前女友讓他戴綠帽，竟然痛下殺手，並任她曝屍荒野。（圖／取自王男臉書）

由於沒有找到陳女手機，警方透過臉書聯絡上陳女現任男友，發現他曾經遭到王姓前男友威脅「動我女朋友，要你死得很難看」，並向警方坦承自己跟陳女已經一陣子沒聯絡，王男涉案程度因此大增。

這時台中警方也傳來好消息，從監視器畫面發現將陳女載走的休旅車行蹤，以車追人找到家住台南的26歲王姓男子，又從他妻子口中得知，去年6月初王男曾經去過台中一趟，而且他與陳女關係匪淺，雙方竟然以「乾爹、乾女兒」相稱，案情已有重大突破，這時陳女的王姓前男友也從軍中退伍，新化警方決定收網，兵分多路逮人。

陳女的「乾爹」王男見警方找上門，似乎早有預感，坦承他受陳女前男友之託，邀約她南下遊玩，去年6月5日王姓乾爹先南下高雄載陳女前男友北上，快要到陳女家中時，陳女前男友竟躲入後車廂，等到車子開到新化僻靜山區，才突然現身，並開始數落陳女不是，還逼她脫到只剩內衣褲，並開始動手毆打，王姓乾爹也拿出車上的半截撞球桿助陣，將人打到沒了氣息，2人才開車離去，隔天他回到現場查看，屍體已經爬滿螞蟻，嚇得他六神無主，用爬的逃離現場。

之後警方前往陳女前男友王男的高雄住處埋伏，一擁而上將他逮捕帶回偵訊，在回程台南路上，王男不斷痛罵陳女，「手機是我買給她的，還跟別的男人在一起…」他還謊稱自己未到現場，只是請「乾爹」代為教訓陳女，再開直播給他看，並說「教唆罪不重吧？」

警方偵訊後戳破雙方說法漏洞，並在陳女「乾爹」位於新化的阿嬤家找到撞球桿，並帶兩人回到案發現場，這時陳女前男友才肯吐實，說「其實最近一直夢到她回來索命。」兩人坦言只是想教訓她，但沒想到會出人命，一起原本可能會以無名屍結案的懸案才被偵破。

▲王男被帶回案發現場模擬作案過程時坦承「夢到陳女來索命」，坦白後心裡輕鬆很多。（圖／翻攝照片）

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