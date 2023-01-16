BNT次世代恐增中風機率！指揮中心還買不買？專家意見分歧

▲民眾接種莫德納次世代疫苗，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國政府發布「BNT次世代雙價疫苗」安全警訊，65歲以上長者接種後21天內可能有較高機率發生缺血性中風。中央流行疫情指揮中心今（16）日上午召開專家會議討論疫苗政策方向，也對此進行討論，有專家認為除了購買莫德納疫苗之外，可能需要另一種mRNA疫苗，但也有專家表達不同意見，還要再持續監測美國後續個案的發展。

中央流行疫情指揮中心日前說明2023年疫苗政策，將會以購買mRNA次世代疫苗為主，現階段與莫德納已有採購合約，但也不排除購買BNT，還要看量、實際狀況與合約內容；而近期美國公布BNT次世代疫苗安全警訊，引發關注。

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指揮中心今日上午召開專家會議，指揮官王必勝今日表示，會中很多專家給予意見，包含疫苗種類、施打間隔、品牌等都提出專業看法，指揮中心會整理資料，作為制訂政策參考。

發言人莊人祥進一步說明，BNT次世代疫苗的部分，會議中有委員建議，目前除了購買莫德納之外，也有可能需要另外一個mRNA選擇，也有委員不同意見，指揮中心將持續觀察美國安全訊號並進一步研議。

王必勝表示，美國是資訊透明國家，對疫苗安全性相當重視，有很多層警示系統，現在是初步警訊，看到病例增加，就會進一步監測研究，但以目前美國還持續施打BNT雙價疫苗狀態來看，顯示雖然有警訊，但風險尚未升高。國內目前雖然沒有採購BNT次世代疫苗，但未來不排除採購，所以會持續會密切注意發展。