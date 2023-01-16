「金翔獎」出爐！立榮航空四度蟬聯奪獎　成今年唯一獲獎業者

▲民航局辦理金翔獎頒獎典禮。（圖／民航局）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局今日辦理國內航空業最高榮譽「金翔獎」頒獎典禮，由立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，為今年唯一金翔獎獲獎業者。立榮航空自89年起已第九次獲得金翔獎國內線組的榮譽，且105年至111年四度蟬連獲獎。

民航局表示，本次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，計有華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在營運及資訊服務之各面向評鑑指標表現均具一定水準，獲得評鑑委員好評，最終脫穎而出獲評為該組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。

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立榮航空董事長林志忠表示，此次獲獎是立榮航空全體同仁共同努力付出的成果，立榮航空除了營運亞洲區域及兩岸航班，並長期投入本島往返離島及花東等國內航線的空運服務，2020年起受COVID-19疫情影響，仍兢兢業業提供旅客空中交通服務，在台灣疫情趨緩後，積極配合各地政府旅遊振興方案，以增班或放大機型方式提高運能，滿足國人旅遊需求。

▲指揮中心指揮官王必勝出席頒獎典禮。（圖／民航局）

交通部次長祁文中表示，過去三年，航空業宛如在疫情期間執行了「韌性加強計畫」，除了維持自身的營運，還協助政府疏運防疫物資，而且，從來沒有停止軟硬體更新的腳步，如今，終於在疫情趨緩時迎來了復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在2024年回到疫情前水準。

民航局長林國顯表示，從SARS、金融風暴到新冠肺炎疫情，國內航空業幾十年來飽受各種政治、經濟與環境威脅，但追求進步的努力都沒有因此打慢，「沒有把我們打倒的苦難，會讓我們更強壯！」

林國顯表示，航空業承受了苦難，但也沒有浪費苦難，透過政府的紓困保留了元氣，為未來的復甦做好準備，自己也培養了強大的韌性，因此能在復甦時提供最好的服務。