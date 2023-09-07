光頭男毒駕撞死2人肇逃！曾4次酒駕還無照　今國民法官開庭審理

▲台中光頭劉男今年一月吸毒後開車撞死2人，今天由國民法官開庭審理。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

今年1月台中一名有酒駕、毒品等多項前科的劉姓男子，涉嫌吸毒後無照開車，撞上兩台機車，造成一名66歲葉姓騎士傷重不治；另一對騎車雙載的連姓姊妹花(38歲、39歲)也受傷，姊姊左腳骨折送醫，但妹妹則因傷重，送醫搶救後宣告死亡。劉男在事故後棄車逃逸，遭警方逮捕送辦；經檢方偵辦後依毒駕致死等罪嫌將他起訴，今天下午1點30分由台中地院國民法官審理。

▲台中殺人車禍1死2傷，肇事光頭劉男當時落網左腳骨折，被送往警局時痛得哇哇叫。（圖／資料照片）



48歲劉男有多次酒駕與毒品前科，並已被吊銷汽車駕駛執照，今年1月14日晚間7點多，劉男先在家中吸食毒品後隔不到24小時開車外出，行經東區東光園路與振興路口時，撞上38歲、39歲連姓姊妹與75歲葉男騎乘的2輛機車，其中葉男以及連姓妹妹最後都傷重不治。

劉男曾有4次酒駕紀錄，駕照也因酒駕吊銷，無照撞死人後棄車逃逸，自己也腿斷，但忍痛躲在友人家中，警方在案發後3小時循線逮到劉男。劉男落網時因車禍骨裂，痛到無法踩地，只能縮著左腳、全靠右腿一瘸一瘸跳著前進，移送時還痛到哇哇叫。