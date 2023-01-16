過年後爆第四波疫情？王必勝：預期會反彈！程度還未知

▲2022年1周-2023第2周新冠肺炎本土病例趨勢圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內疫情急升又急降，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝宣布，第三波Omicron疫情已經過了高峰，目前正在持續往下，不過，農曆春節假期結束之後，預期仍然會有一波疫情反彈，但反彈程度、是否會達到第四波，現在還無法確定，到時候才能判斷。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(16)日公布國內新增15409例本土個案，另增223例境外移入，確診個案中新增40例死亡。本土病例比起上周同日下降8.8%，也是連續7天下降趨勢，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前疫情應該是平穩下降中。

王必勝表示，2023年第二周確診數為15萬1838例，跟第一周18萬0134例相較減少15.7%，下降幅度大，研判第三波疫情已經過了高峰。但他也提到，現在每天確診數還是有1萬至2萬上下，大家還是不能掉以輕心，該打疫苗還是要去打疫苗。

至於過完年後會不會有疫情反彈？王必勝說，目前預估年後的確會有一波反彈，但會不會大到變第四波，現在還無法確定，要看反彈的程度，屆時才能研判。而春節期間的主流變異株，目前也不好猜測，指揮中心會持續進行定序及監測，現在包含BQ.1、XBB、BF.7的系列，在各國的流行歧異滿大的。