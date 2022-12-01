南市經發局主辦2023臺南車展　徵展活動開跑

▲臺南市政府經濟發展局於會展中心舉辦車展徵展招商說明會。

圖、文／臺南市政府經濟發展局提供

由臺南市政府經濟發展局主辦「2023臺南車展」（Tainan Autoshow），徵展活動正式開跑！該展將在2023年2月24至2月27日於大臺南會展中心舉辦，規劃徵展400格參展攤位，優惠名額有限，額滿為止。

為進一步讓廠商了解徵展內容，昨（30）日上午特於會展中心舉辦車展徵展招商說明會，由主辦單位臺南市政府經濟發展局，執行單位東森新媒體控股股份有限公司，以及招商單位中時媒體集團工商時報，現場講述相關利多消息及參展優惠方案，吸引六十位車界廠商代表踴躍出席，會後即搶先報名。

經濟發展局蕭富仁副局長代表經發局出席致詞時表示，為活絡新啟用的大臺南會展中心，協助臺南在地產業發展，今年特編列預算為汽車零配件產業提供優質的展銷交流平台。臺南是國內汽車工業三大產業聚落之一，汽車及其零件製造業廠商約有五百多家，不乏隱形冠軍企業，產品稱霸全球市占率的台灣之光，扮演全球汽機車零配件關鍵產業重鎮。

蕭富仁說，「2023臺南車展」規劃展出臺南新車大展、臺南重機暨二輪車展、臺南汽機車零配件展，透過此次挹注經費，盼邀臺南在地及外地汽機車零配件廠商及汽車品牌廠商共襄盛舉，期透過展會平台提供賞車、購車及呈現汽機車產業供應鏈最新市場訊息，進而帶動臺南會展產業及經濟發展。

▲經濟發展局蕭富仁副局長表示，今年特編列預算為汽車零配件產業提供優質的展銷交流平台。

該車展展區規劃五大區，汽車區、重機／二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區，以及政府／學術／法人區，展出內容豐富。其中，汽車區展品包括燃油車、電動車、油電混合車、貨車、露營車等；重機／二輪車區包括重型機車、電動機車、二輪車；汽機車零配件區包括配件、車用電子、檢修、改裝等；汽機車周邊產業區包括租賃、金融、測速器、美容保養..等。

展覽舉辦地點大臺南會展中心為政府斥資20億興建，12米以上挑高無柱的專業場地，緊鄰高鐵台南站、台鐵沙崙站，步行3分鐘即可到展館，對外交通四通八達，周邊停車空間量能足夠。展覽洽詢電話（06）270-1815，或官網https://cec.ctee.com.tw/autoshow/查詢。

