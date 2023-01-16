車禍失憶在外流浪9年！男子終和家人團圓：忘了家在哪

▲男子20歲時車禍，流浪9年後終於返家。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

流浪了這麼久！近日大陸一位29歲男子，因車禍失憶在外流浪9年，最近在多方幫助下終於見到家人，彼此感動相擁。男子說，他也很想家，但不知道家在什麼地方，就一直在東莞流浪。

據《點時新聞》報導，廣東東莞一位今年29歲的吳姓男子，因為車禍受傷導致失憶，13日終於聯絡上家人，彼此相擁而泣。吳男說，「我也很想回家，但失憶後忘記家在哪裡，就一直在東莞流浪。」幫助他的熱心民眾說，12日晚間，志工隊發現了吳男，透過他提供的零散訊息，經過多方努力終於聯絡上家人，他覺得吳男很可憐，不是不想回家而是找不到路。

▲在志工幫助下，男子終於和家人團聚。（圖／翻攝《點時新聞》微博）

此文曝光後，網友紛紛留言「終於回到了家人身邊，感謝這些志願者的好心人」、「終於在過年前回家團聚，也溫暖了其他同胞」、「我就想知道這麼多年警察在幹什麼」、「感覺不可思議，難道警察不知道身份證上有照片嗎？車禍發生，難道沒身份證」。

有網友說「可能是撒謊。只是離家出走在外面混得不好，想回去沒面子也不想被埋怨說自己遇到車禍失憶了」、「人家一天就幫忙找到家人了，他流浪了9年，平時我都幫著警察說話的，這次我就不幫了」、「電視劇演的是真的，居然真有車禍失憶，還以為電視機一直騙我」。

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