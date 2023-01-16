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2022全球最夯前十App揭曉！　TikTok蟬聯冠軍

▲▼TikTok,抖音。（圖／路透）

▲TikTok下載次數6.72億次。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

2022年全球下載次數最多的10款App揭曉！根據《富比士》引用Apptopia發布的資料顯示，由TikTok下載次數6.72億次蟬聯冠軍，臉書下滑到第8名，且與2021 年不同的是，有兩款遊戲首度進入前10 名。

▲2022下載次數前十名App。（圖／取自Forbes）

▲2022下載次數前十名App。（圖／取自Forbes）

2022年全球App下載次數前10名分別為「TikTok」6.72億次、「Instagram」5.48億次、「WhatsApp」4.24億次、「CapCut」3.57億次、「Snapchat」3.3億次、「Telegram」3.1億次、「Subway Surfers」3.04億次、「Facebook」2.98億次、「Stumble Guys」2.54億次、「Spotify」2.38億次。

排行第八的Facebook跌幅超過25%，不過Meta旗下的WhatsApp下載次數持續增長，Instagram表現也不差。

值得一提的是，TikTok旗下、曾經名不見經傳的影片剪輯軟體CapCut躋身全球下載量第4名；此外，Subway Surfers和Stumble Guys兩款遊戲也擠進全球前十名。

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