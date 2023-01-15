　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲、月港武廟管理人林益仁、主委翁再進、立委賴惠員、市議員沈家鳳及王宣貿等貴賓共同點亮啟燈，近千顆手繪燈籠懸掛於七星平安橋前，光彩奪目，吸引許多大小朋友前來祈求平安及學業進步。

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日點燈活動由岸內國小醒獅隊揭開序幕，市長黃偉哲表示，該燈區結合七星平安橋開運祈願的傳統信仰，邀請鹽水國小、月津國小及岸內國小學生共同繪製約1000顆燈籠，盼藉由啟燈儀式，祈求學子學業順利，國家國泰民安。

黃偉哲也向民眾推薦，鹽水在年節期間除了月港武廟燈會外，還有月津港燈節、月之美術館、以及熱鬧的鹽水蜂炮，都值得走訪，歡迎民眾把握年假，來台南遊玩。

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

月港武廟管理人林益仁表示，武廟除供奉文衡聖帝以外，也有將近四百年歷史的孔聖公、文昌公，均為襄助考生的聖恩主，今年與鹽水區公所共同打造的「魚躍龍門 文昌開化」結合七星平安橋祈福活動，廟方特別延聘高功道長臨壇舉行開橋儀式，希望宗教燈區兼具欣賞與祈願平安的功能，在疫情後進一步撫慰人心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區公所表示，感謝武廟在月津港燈節期間，發揮創意同時保留傳統，設置「魚躍龍門 文昌開化」宗教燈區，讓鹽水除了月津港燈節以外，還能夠有庇佑賜福、消災解厄的七星平安橋供大眾利用。

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區公所指出，七星平安橋前掛著由學生們繪製的燈籠，傳遞小朋友最純真的祝福給來武廟的朋友，邀請全國民眾、考生來月港武廟走一走，感受武廟文衡聖帝、孔聖公、文昌公神威顯赫的庇佑。

ET快訊
「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　8縣市低溫特報！
真旺房東！女租客租房三次「都遇都更」　進帳大筆補償款笑歪
台中光頭男被警追逆向逃命！闖紅燈釀「殺人車禍」跛腳逃亡
俄空襲烏東21死炸爛民宅！23歲女絕望癱坐7樓廢墟
小甜甜2年前遭斷言「孤老終身」！　命理師嘆：真話傷人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

2023台南月津港燈節開展　黃偉哲邀全國遊客來賞「城裡的月光」

學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累

建中外竟有「重考生應援團」！羞恥布條鄉民笑噴：大型社死現場

尼泊爾ATR 72客機墜毀！竟與台灣近年2次「嚴重空難」同機型

考生看這！學測大考中心「英文、國綜」解答出爐

學測考完算落點　專家估台大門檻55級分

今晚8縣市10°C↓！下波冷空氣小年夜報到　「春節天氣概況」出爐

快訊／蘇花公路搶通了！大清水隧道開放通行　「管制時段」出爐

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

奶貓3天沒顧失憶！奴才遭嗆聲　 他伸手想摸被「喵音機槍」掃射

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

2023台南月津港燈節開展　黃偉哲邀全國遊客來賞「城裡的月光」

學測驚見「加油站工讀生」萬人戰翻　本尊真的現身了：大夜太累

建中外竟有「重考生應援團」！羞恥布條鄉民笑噴：大型社死現場

尼泊爾ATR 72客機墜毀！竟與台灣近年2次「嚴重空難」同機型

考生看這！學測大考中心「英文、國綜」解答出爐

學測考完算落點　專家估台大門檻55級分

今晚8縣市10°C↓！下波冷空氣小年夜報到　「春節天氣概況」出爐

快訊／蘇花公路搶通了！大清水隧道開放通行　「管制時段」出爐

藍寶堅尼「Urus雙門休旅」限量8台登場！車頭根本狂派變形金剛

「這2天會受涼」急凍6°C一夜回寒冬　全台2波降溫！8縣市低溫特報

台中光頭男「殺人車禍」狠撞1死跛腳逃亡　前1分鐘就被警察盯上

俄空襲烏東21死炸爛民宅！23歲女絕望癱坐7樓廢墟　照片震驚國際

小甜甜2年前遭斷言「孤老終身」皈依佛門！　命理師嘆：真話傷人

斯亞公開鼻子微整！大方認「畢竟現在誰沒做」：變自己喜歡的樣子

確診後不想愛愛？研究證實了　4原因「害性冷感」

台中男高速闖紅燈連撞2機車！撞擊畫面曝　姊妹重傷「男騎士不治」

開箱頂級「富國島麗晶酒店」　無邊際泳池直達沙灘、住進天空Villa

為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

6天沒洗臉「滿滿黑頭」猖狂冒出 全臉粉刺連根拔起...過程超療癒

生活熱門新聞

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

過年10大禁忌　初一別吃這東西

前妻是大企業千金　旅美博士回台找純樸失偶女

門號有2數字小心！徵信社暗黑手法曝：4成會被騙

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

被台灣健保放棄　罕病女童赴陸治療

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

超噁！服務生「徒手榨出菜汁」　轉身送包廂

更多熱門

相關新聞

2023台南月津港燈節開展

2023台南月津港燈節開展

2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲親自出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」，立委賴惠員、市議員李宗翰、沈家鳳、蔡育輝、王宣貿也到場共襄盛舉。

黃偉哲與監護兒少歲末圍爐

黃偉哲與監護兒少歲末圍爐

回台南！賴清德要市長、立委、議員鞠躬道歉　「每位民代都該檢討」

回台南！賴清德要市長、立委、議員鞠躬道歉　「每位民代都該檢討」

來欣賞六甲落羽松正得時

來欣賞六甲落羽松正得時

黃偉哲要求社福津貼提早撥款逾9.5萬人受惠

黃偉哲要求社福津貼提早撥款逾9.5萬人受惠

關鍵字：

月港武廟黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

福原愛離婚後「現身超市叫賣」！暴瘦近況曝

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面