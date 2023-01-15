為月港武廟「宗教燈區」起燈　黃偉哲：祈願國泰民安、學子學業進步

▲台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲等人共同點亮啟燈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南月港武廟與鹽水區公所攜手合作，於武廟廟埕廣場打造「魚躍龍門 文昌開化」祈福宗教燈區，15日晚上由台南市長黃偉哲、月港武廟管理人林益仁、主委翁再進、立委賴惠員、市議員沈家鳳及王宣貿等貴賓共同點亮啟燈，近千顆手繪燈籠懸掛於七星平安橋前，光彩奪目，吸引許多大小朋友前來祈求平安及學業進步。





今日點燈活動由岸內國小醒獅隊揭開序幕，市長黃偉哲表示，該燈區結合七星平安橋開運祈願的傳統信仰，邀請鹽水國小、月津國小及岸內國小學生共同繪製約1000顆燈籠，盼藉由啟燈儀式，祈求學子學業順利，國家國泰民安。



黃偉哲也向民眾推薦，鹽水在年節期間除了月港武廟燈會外，還有月津港燈節、月之美術館、以及熱鬧的鹽水蜂炮，都值得走訪，歡迎民眾把握年假，來台南遊玩。





月港武廟管理人林益仁表示，武廟除供奉文衡聖帝以外，也有將近四百年歷史的孔聖公、文昌公，均為襄助考生的聖恩主，今年與鹽水區公所共同打造的「魚躍龍門 文昌開化」結合七星平安橋祈福活動，廟方特別延聘高功道長臨壇舉行開橋儀式，希望宗教燈區兼具欣賞與祈願平安的功能，在疫情後進一步撫慰人心。

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鹽水區公所表示，感謝武廟在月津港燈節期間，發揮創意同時保留傳統，設置「魚躍龍門 文昌開化」宗教燈區，讓鹽水除了月津港燈節以外，還能夠有庇佑賜福、消災解厄的七星平安橋供大眾利用。





鹽水區公所指出，七星平安橋前掛著由學生們繪製的燈籠，傳遞小朋友最純真的祝福給來武廟的朋友，邀請全國民眾、考生來月港武廟走一走，感受武廟文衡聖帝、孔聖公、文昌公神威顯赫的庇佑。