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2023台南月津港燈節開展　黃偉哲邀全國遊客來賞「城裡的月光」

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲親自出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」，立委賴惠員、市議員李宗翰、沈家鳳、蔡育輝、王宣貿也到場共襄盛舉。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，鹽水月津港燈節至今邁入第12年，感謝文化局及藝術家共同努力策展，從最初只有18萬人，到現在將近百萬人來參觀，已是深獲好評燈節品牌。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，鹽水周邊水域的整治，是由賴副總統擔任市長時、甚至是更早之前由蘇煥智縣長開始，逐步整治，把附近水域打造成一個適合辦燈節的環境。

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▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提到，除了月津港燈節，周邊巷弄還有月之美術館，此外，山區還有龍崎光節空山祭，這些都是台南之寶，歡迎大家新春期間，來台南鹽水月津港及龍崎參觀。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，這次燈節透過作品「夜市蜃樓」特殊的結構裝置與為期一個月的燈光設計，融合「身知島製作」的現代舞表演，以燈光變化融合舞蹈演出，以舞蹈、音樂、藝術裝置共同為後疫情的月津港燈節揭開序幕。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，鹽水月津港燈節，是國內首創以藝術策展概念翻轉燈會模式的燈節，結合鹽水在地環境特色，於月津港親水公園水域及周邊水岸空間設置聲光裝置藝術作品，搭配巷弄間的展區，使得整個鹽水都成為一座美術館。自2010年至今，一直是農曆新年期間最美麗的水岸藝術饗宴，十年來，參觀人次逐年飆升，2022年參觀人次更首度突破110萬，走訪月津港燈節成了全國民眾春節、元宵必遊行程。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2023月津港燈節以《城裡的月光》為主題，結合四大展區共75件作品－藝術燈區22件、巷弄燈區19件、徵件燈區30件及新創燈區4件，以光影藝術共同妝點月津港。集結了超過50組國內外知名藝術家的聲光裝置藝術作品。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

燈節藝術燈區以月相名稱規劃有「浪漫蝕月」、「超現實藍月」以及「希望能量新月」等三大子題，參展的藝術家包括：國際間極富盛名的法國聲光藝術團隊「Groupe LAPS」、台灣第一個受邀至阿姆斯特丹光節的藝術團隊「有用主張」、鹽水在地藝術團體「禹禹工作室」、「台南藝術大學建築藝術研究所Ｂ群」，以及知名聲光藝術家姚仲涵之「大聲光電」等，分別以此三大子題，分享藝術家心目中來自月亮的故事與靈感巧思。

▲2023月津港燈節15日晚璀璨開幕，台南市長黃偉哲等人出席啟燈，邀請全台民眾來台南最美的月津港一同欣賞「城裡的月光」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局配合今年活動主題特別設計「城裡的月光」造型提燈，讓民眾自行組裝，帶一顆月亮回家，亮燈後才顯現出的城市剪影，是使用台南知名古蹟及地標堆疊出的城市意象，月津八景之一的赤兔望月及鹽水的煙火做點綴，將所有元素構成一個景，也訴說著台南經過400年來的變化。後續提燈發放及購買資訊請關注月津港燈節FB粉絲團。

此外，文化局也與國立傳統藝術中心合作「水月劇場」，今日由秀琴歌劇團打頭陣開幕演出，隨後在2月8日至12日，連續五天，有春美歌劇團、明華園黃字、日字、星字戲劇團等知名戲曲團隊，將以精彩好戲點亮燈節，11團、11場野台好戲，陪民眾從年前熱鬧到年後，在點點燈火中歡度兔年新春。

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