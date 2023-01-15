民眾反對九崴天然氣發電廠設台史博週邊　陳亭妃籲市府要表態

▲九崴南科天然氣發電廠計畫設在台灣歷史博物館北邊台糖農場引發反彈，立委陳亭妃15日特別邀請經濟部能源局、環保署 、台糖公司、台電公司等單位與地方座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九崴南科天然氣發電廠計畫設在台灣歷史博物館北邊台糖農場引發反彈，週邊居民憂心空污，廢污水會影響健康與生活，所以連署反對，立委陳亭妃15日特別邀請經濟部能源局、環保署 、台糖公司、台電公司等單位與地方座談。

陳亭妃要求主管單位應傾聽地方心聲和民眾站在一起；與會的多位議員也呼籲市府要協助擋下否則不惜拒審預算並發動罷免市長。

台史博社區自救會簡報指出，九崴南科天然氣發電廠預定設於台灣歷史博物館北邊台糖農場，占地25.9公頃，分三期開發，預計2026年要商轉。目前環評第一次會議已於2022年9月12日召開未通過，委員會令其於2023年5月31日以前補件。廠址為台糖所有的特定專用區農牧用地，目前市府尚未收到申請地目變更文件。

由於廠址設置緊鄰北台南都會生活圈，造成居民憂慮包括空污、工安、排水、生態、文化遺址等都會帶來衝擊影響台南市十幾萬人的健康及生活安全。

立委陳亭妃15日邀集經濟部能源局、環保署、台糖公司、台電公司等單位與地方議員、里長及社區民眾座談，民眾也在會場四週掛上布條表達反對設置的訴求，會中立委陳亭妃要求台糖公司副總經理蔡東霖，將地方反對意見帶回向台糖董事會報告，希望此案尊重地方民眾意見，到此為止。

而扮演此案通過與否關鍵角色的台南市政府，與會的市議員陳秋萍、邱昭勝、李中岑、郭清華也要市府尊重地方民意不給設置的同意書，否則他們不惜拒審預算並發動罷免市長。另外，能阻止該案通過的另一要件環境影響評估，陳亭妃也要求擴大民意表達，請環保署於環評審查召開前2個月通知受影響的安南、安定、永康等三區周邊5公里範圍相關里長，讓里長通知里民參加表達反對訴求。

立委陳亭妃表示，此案設置前未召開地方說明會，相關單位就在簽合作備忘錄，招標過程便宜行事衍生地方困擾擔憂，希望這場座談會能讓主管單位正視地方民意趕緊喊停，台糖的部分因土地係由董事會協議出租，因此要請台糖董事會在了解地方堅決反對的訴求後就應該到此為止。

陳亭妃說，要阻止此案，市府態度至為重要，若市府不給同意書就無法設置，而且針對環境影響評估，如果台南市政府如果表達尊重民意的態度，相信環評也不可能順利通過，在場議員陳秋萍、邱昭勝、李中岑、郭清華聲援民眾堅決呼籲市府要協助擋下電廠的開發案，否則不惜拒審預算並發動罷免市長。