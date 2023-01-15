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鳳麓茶馨茶花展開幕　台大實驗林和南投縣府邀民眾賞花喝好茶

▲鳳麓茶馨茶花展今日在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲鳳麓茶馨茶花展今日在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

112年度「鳳麓茶馨茶花展」今天在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕，展出國內外各種珍稀茶花品種，還有百餘盆等高貴典雅的茶花盆景，爭奇鬥豔且難得一見；台大實驗林管處和南投縣政府歡迎民眾踴躍前來欣賞，白天賞花喝好茶、晚上逛燈會，是闔家春遊踏青最佳選擇。

開幕活動由台大實驗林管理處長蔡明哲主持，台大主秘王大銘、台大生物資源暨農學院院長盧虎生，以及南投副縣長王瑞德、縣議員蔡孟娥、鹿谷鄉長邱如平及村長等地方仕紳都到場致意，現場除百花爭豔，還有在地青農進行茶相關產品展售，並安排著名國樂演奏家許揚寧及孫迎楓、內湖國小南管及鳳凰國小結合大提琴演奏的茶藝表演，在景觀迴廊也有行願師父所排設的禪茶，增添聽覺及味覺饗宴，現場還為民眾提供「打卡兌換山茶花苗」方案。

▲鳳麓茶馨茶花展今日在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕。（圖／南投縣政府提供）

蔡明哲表示，「鳳麓茶馨茶花展」已連續舉辦16年，台大實驗林管處將台大茶園打造成有機茶及茶花基地，著手推動茶花產業、有機茶推廣示範區、台灣山茶復育推廣利用等茶產業轉型輔導策略，希望帶動地方農業朝有機友善方向邁進；而園區內培育300多種稀有茶花品種，更是台灣最重要的茶花育種基地，此次感謝中華民國茶花學會、新竹縣市茶花園藝研究學會、新竹縣市茶花產銷班及鹿谷鄉在地茶花農等共同合辦茶花展。

▲鳳麓茶馨茶花展今日在台大實驗林鳳凰自然教育園區開幕。（圖／南投縣政府提供）

林管處指出，本次活動展期自1月15日至29日，同時結合勞動力發展署，由該署國際技能競賽花藝設計國手團隊隊長古文旻及培訓老師姚哲輝負責佈展，以鳳凰自然教育園區緊鄰鳳凰山脈為概念發想，以「鳳凰」作為裝置藝術設計之題材，選取乾燥花材及老化茶樹樹頭等作為為主創作素材，將老化枯茶樹頭化作鳳凰骨幹，象徵鳳凰涅槃生生不息，攜手地方共創繁榮。

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