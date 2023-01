快訊／秘魯首都進入緊急狀態　「挺前總統示威」迄今至少42死

▲秘魯去年12月爆發示威至今。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

秘魯政府剛才宣布,首都利馬(Lima)及其他三個地區進入緊急狀態30天,軍隊獲得授權,能夠介入以維持秩序,數個憲法保障權利也被暫停,包括行動及結社自由。

▲秘魯前總統卡斯蒂略(Pedro Castillo)。(圖/路透)



綜合外媒報導,去年12月,前總統卡斯蒂略(Pedro Castillo)遭罷黜後,全國支持者發動示威,在首都附近設置路障,試圖癱瘓交通。此前,通往南部印加遺址馬丘比丘(Machu Picchu)的機場也一度預防性關閉,14日才重新營運。

▲秘魯示威演變成暴力衝突。(圖/路透)



秘魯全國示威有時也演變成肢體暴力,至少42人與維安部隊發生衝突時喪生,其中一名警察在車內遭活活燒死,另有數百人受傷。

秘魯示威者提出五大訴求,包括提前舉行大選、釋放前總統卡斯蒂略、新總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)下台、國會休會、修改憲法。《法新社》指出,國會為了平息眾怒,先前已同意2024年4月提前舉辦大選。

