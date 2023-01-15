陸車廠創辦人拍片舉報縣委書記！逼迫「業績灌水210億」美化政績

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸雷丁汽車集團的創辦人李國欣14日晚間突在公司的官方微信上公開一封舉報信，指控濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍為了彰顯地方政績，逼迫他們公司虛報工業產值及銷售產值46.83億元人民幣（約210億元新台幣）。

▼雷丁汽車創辦人李國欣。（圖／翻攝微博）



李國欣在信中提到，2022年3月起，雷丁等當地大企業被逼迫虛報企業工業產值和銷售產值數百億，「2022年雷丁汽車集團在當地共上報工業和銷售產值67.28億元，但財務數據顯示企業實際數據為20.45億元，企業按照要求累計多虛報了46.83億元。」

李國欣甚至還拍了影片，他在影片中表示，「王驍逼迫我公司提報虛假統計數據近50億元，以達到其個人政治業績。滿足個人目的，因此行為屬於犯法行為，我公司前兩個月並未配合，後在他的逼迫下，萬般無奈，不得不屈從。」

▼濰坊市昌樂縣縣委書記王驍。



李國欣指出，「但我們依然受到他的打擊報復，包括對企業斷貸，逼企業破產倒閉，對個人恐嚇，人身威脅。」

對此，濰坊官方回應，針對雷丁汽車集團創始人實名舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

▼雷丁旗下車款芒果。

